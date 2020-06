BPB, l'impegno di Assoazionisti per l'invito ai soci al voto partecipato

L’associazione ASSOAZIONISTI BPB BARI, a partire dal suo stesso presidente Giuseppe Carrieri, è in alacre mobilitazione - anche con attività di volantinaggio davanti a 7 filiali della Banca Popolare di Bari - per sensibilizzare i soci a votare - fino al 26 giugno - in vista dell’Assemblea Straordinaria del 29 e 30 giugno. Assemblea determinante, per approvare la trasformazione in società per azioni dell’istituto di credito pugliese, travolto dallo scandalo che ha portato agli arresti, tra gli altri, delle figure di vertice di spicco: Marco e Gianluca Jacobini.

“Unica alternativa alla liquidazione coatta amministrativa - ha spiegato Carrieri - è votare sì alla trasformazione. Ce la stiamo mettendo tutta, per informare che solo chi voterà avrà diritto ai benefici previsti per i soci dai Commissari Straordinari”.

“La nostra associazione - ha precisato Carrieri - si sta impegnando ad illustrare i motivi per i quali è favorevole alla trasformazione, sottolineando anche nei volantini, che ci sarà il pagamento integrale delle obbligazioni nel 2021; il ristoro di 2,38 euro per azione a chi ha fatto aumento di capitale nel 2014/2015; e che la conservazione dello status di azionista, attraverso il riconoscimento di azioni gratuite, costituisce al momento la migliore alternativa alla certezza del fallimento della Banca”.

“A partire dal 1° luglio - ha aggiunto Carrieri - dovrà poi cominciare un lungo percorso, per assicurarsi che la Banca Popolare di Bari riacquisti redditività e sia ben amministrata, in modo da avere la speranza che tra qualche anno le azioni possano tornare ad avere un giusto valore, al momento quasi azzerato. Un percorso che la nostra associazione intende intraprendere, per dar voce ai 70mila azionisti della Banca Popolare di Bari, che nessuna responsabilità hanno del disastro contabile che oggi si palesa con inclemenza”.

“Salvata la Banca e messi in sicurezza tanti posti di lavoro - ha proseguito Carrieri - opereremo per ottenere maggiori ristori economici per i soci dal nuovo azionista pubblico di riferimento, il MedioCredito Centrale, e dallo Stato. Si ha notizia che al momento è il quorum assembleare dovrebbe essere stato raggiunto, avendo già votato in tutta Italia circa 5mila soci”.

