BPPB, Connecta Open Vince il Premio dei Premi 2020

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha vinto il prestigioso “Premio dei Premi”, istituito su concessione del Presidente della Repubblica Italiana, con l’App Connecta Open.

La motivazione della premiazione: “Il Progetto ha realizzato una App, aperta a tutti, che consente di gestire un portafoglio digitale esteso a tutti i conti correnti posseduti, contribuendo a rafforzare l’immagine di una Banca che, alla tradizionale affidabilità e attenzione alle nuove esigenze della persona, affianca un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie”.

Il Premio, istituito presso Fondazione COTEC, al fine di celebrare la Giornata Nazionale dell’Innovazione, è conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria e del terziario (ABI, ADI, Confcommercio, Confindustria, PNICube).

Connecta Open, infatti, lo scorso 25 giugno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Premio per l’Innovazione 2020” conferito da ABI, apprezzamento tangibile dell’impegno che la Banca sta ponendo in essere nel suo percorso di digitalizzazione e di ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più evoluta.

La cerimonia si è svolta interamente a distanza, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il quale ha virtualmente consegnato il premio al Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi. Durante l’evento hanno partecipato, inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano e il Presidente della Fondazione COTEC, Luigi Nicolais.

“La BPPB è stata tra le prime banche italiane che ha reso disponibile a tutti le funzionalità offerte dalla direttiva comunitaria PSD2. Questo premio - ha dichiarato il Presidente della Banca Leonardo Patroni Griffi - è un ulteriore riconoscimento del fatto che Connecta Open ha perfettamente colto le opportunità offerte dalla nuova regolamentazione, in cui le banche diventano dei sistemi aperti e integrati, connettendo operatori, servizi e prodotti, attraverso la realizzazione di interventi digitali innovativi".

"Uno speciale ringraziamento al gruppo di lavoro guidato dal Vice Direttore Generale Vittorio Sorge, che ha reso possibile il raggiungimento di questo ambizioso traguardo unitamente a Flora Cordasco, Rossella Dituri, Patrizio Franchini, Vito Lavolpe, Gabriella Pesce, Miriam Petrara e Angela Stramaglia”.

