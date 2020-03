Coronavirus, Fosun contribuisce alle donazioni benefiche per l'Italia

E' arrivato dalla Cina anche il secondo lotto di forniture di protezione medica, organizzato e inviato da Fosun, che consiste in 45.500 articoli spediti a Milano, tra cui 1.000 indumenti protettivi plastic trip, 1.500 tute protettive, 3000 indumenti protettivi impermeabili e 40.000 maschere facciali N95.

Questo lotto di forniture è stato gestito dalla Fondazione Fosun insieme al Gruppo Longfor e alla Fondazione Taikang Yicai di Pechino. Il comune di Milano ha ricevuto le forniture sul posto e ha espresso gratitudine per Fosun e le imprese che si sono adoperate. Le forniture sono state immediatamente trasferite alla Protezione Civile per conto del Comune di Milano e la maggior parte di queste è stata assegnata agli ospedali regionali.

Attualmente, l'Italia è il paese europeo che ha ricevuto il colpo più duro dall'epidemia di coronavirus. Al 15 marzo, l'Italia aveva registrato 21.157 casi confermati di nuovo coronavirus “pneu-monia”. Il Primo Ministro italiano ha annunciato un blocco a livello nazionale dal 10 marzo per contenere la diffusione della malattia. Lo stesso giorno, durante una telefonata con il ministro degli Affari Esteri Italiano Luigi Di Maio, il consigliere di Stato Cinese e il ministro degli Esteri Wang Yi hanno dichiarato che avrebbero affrontato qualsiasi difficoltà nell'offrire assistenza medica in Italia, comprese le maschere facciali. Wang Yi ha commentato “poiché l'Italia ha offerto un prezioso supporto alla Cina durante le ore più buie della lotta contro il virus, la Cina è più che disposta a sostenere in modo importante gli italiani nell'attuale situazione".

Sulle scatole contenenti questo lotto di forniture mediche a supporto dell'Italia è stata stampata la celebre frase di Elsa Morante “Non Sempre le nuvole offuscano il cielo: a volte lo illuminano”. Questa frase crea un legame con il versetto cinese "Mentre il mare di nuvole danza intorno al sole del mattino, i cieli abbondano della magnificenza della primavera", che è stato adattato da una poesia del letterato Li Rihua dell’ultima dinastia Ming, per il Missionario Padre Matteo Ricci. Da questa poesia, si può sentire il riconoscimento e il rispetto che lo studioso cinese ha avuto per Padre Matteo Ricci, mentre il loro rapporto amichevole fioriva. Il lavoro riscritto dimostra chiaramente la profonda amicizia e i migliori auguri che Fosun e le altre generose imprese Cinesi posso fare alla nazione italiana.

Questo rappresenta il quarto lotto di forniture di protezione medica originate dalla Cina a sostegno dei paesi d'oltremare – ed è il secondo lotto per l'Italia - da quando Fosun ha lanciato la seconda fase della sua campagna globale anti-pandemia. In precedenza, nella sera del 12 marzo, (orario di Mumbai, India) Fosun Fosundation ha donato 5.000 maschere facciali (zona rossa) all’India. Il 6 marzo, la Fondazione Fosun ha donato 22.000 articoli di protezione medica al governo municipale speciale di Seoul. La mattina del 6 marzo (ora dell'Hokkaido), un primo lotto di 36.000 articoli di protezione medica donati dalla Fondazione Fosun al Giappone sono stati ufficialmente ricevuti dall'ufficio governativo dell'Hokkaido. Il 4 marzo (ora di Milano), il team PAREF, parte del gruppo Fosun, ha inoltre donato 5.000 maschere al Comune di Milano nella "zona rossa" per conto della Fondazione Fosun.

Il presidente di Fosun International, Tuo Guangchang, ha dichiarato: "In qualità di società globalizzata, speriamo di essere in grado di aiutare il mondo a vincere questa battaglia contro la malattia del coronavirus il prima possibile. Siamo profondamente preoccupati per la salute e la sicurezza del nostro personale e dei nostri clienti in Italia e continueremo a sostenere l'intera nazione italiana. Una settimana fa - aggiunge Guangchang - abbiamo offerto assistenza per le operazioni anti-epidemia in Italia e continueremo a fornire assistenza sotto forma di forniture mediche per altri paesi Europei, inclusi Italia, Francia, Germania e il Regno Unito. Credo che saremo sicuramente in grado di uscire da questo momento ostile e trionfare sul virus a condizione che agiamo con prudenza e solidarietà fornendo aiuto e sostegno”.

Sin dallo scoppio del nuovo coronavirus, Fosun ha donato forniture ai lavoratori in prima linea sfruttando la sua rete globale di approvvigionamento che copre 23 paesi. Come società globalizzata che affonda le sue radici in Cina, Fosun è costantemente preoccupata per l'ulteriore escalation delle misure globali volte al contenimento della pandemia. Il 1° marzo, Fosun ha lanciato formalmente la seconda fase della sua campagna contro la diffusione del nuovo coronavirus.

In qualità di membro del comitato dello Yabuli China Entrepreneurs Forum (YCEF), il presidente di Fosun International, Guo Guangchang, ha chiesto attraverso L’YCEF che vengano donate forniture mediche fondamentali per i paesi d'oltremare che si stanno rapidamente aggravando. Di fatto c’è stata una forte risposta da parte degli imprenditori Cinesi e come risultato un importante collaborazione con varie imprese benefattrici.

A partire da ora, tra le imprese benefiche partecipanti vi sono il Gruppo Longfor, la Fondazione Taikang Yicai di Pechino, il Gruppo Baidu, il Sequoia Capital, il Nuovo gruppo orientale, il Gruppo Xiaomi, il Gruppo Zall, il Gruppo Cina centrale, il Gruppo largo, il Gruppo Wuhan Dangdai, il Comitato di QIN 100 Co., Ltd., Chint Group e Zoudanli. Altre imprese aderiranno all'iniziativa in seguito.

