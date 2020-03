Coronavirus, riconversione record al Policlinico Riuniti di Foggia

“I lavori di riconversione - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - sono partiti tempestivamente e completati in tempi record: i tre padiglioni sono stati completamente reingegnerizzati dal punto di vista logistico-funzionale e impiantistico per arrivare puntuali al contenimento dell’emergenza Covid”.

L’attività di riorganizzazione non ha riguardato solo gli spazi dei 3 padiglioni ,ma ha interessato anche le tecnologie, la fornitura di presidi e l’assunzione di personale ausiliario, infermieristico, tecnico, sanitario e medico.

La prima linea che dovrà resistere all’urto delle ospedalizzazioni è:

• il pronto soccorso con il pre triage, il percorso dedicato Covid e la medicina d’urgenza Covid;

• le malattie infettive con 60 posti letto e con tecnologie che giungono fino alla elevata assistenza per pazienti internistici;

• la pneumologia con 34 posti letto dotata di camere a pressione negativa, settori di terapia intensiva respiratoria e tecnologia per fronteggiare i ricoveri e le emergenze respiratorie;

• la rianimazione dotata di 32 posti letto di terapia intensiva e di tutte le tecnologie di tipo intensivistico tipiche per la terapia dei casi più gravi.

Il Policlinico Riuniti di Foggia è anche uno degli ospedali pugliesi ad essere stato premiato, per la seconda volta, per il 2020-2021 con i ‘bollini rosa’.

Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i ‘bollini rosa’ agli ospedali italiani "vicini alle donne" che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili di maggior livello clinico ed epidemiologico riservando particolare cura alla centralità della paziente.

Nell’emergenza coronavirus, la Fondazione Onda ha lanciato una iniziativa solidale: sostenere gli ospedali del network ‘bollini rosa’ per donare anche un piccolo contributo.

Oltre alle tantissime iniziative di crowfounding che il Policlinico Riuniti di Foggia sta ricevendo, adesso si aggiunge anche questo bellissimo gesto di solidarietà per sostenere la struttura.

Link utili: https://www.bollinirosa.it/emergenza-coronavirus-aiuta-anche-tu-gli-ospedali-con-i-bollini-rosa

Con altra nota il presidente Emiliano ha comunicato: “Ho firmato digitalmente l’inserimento dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo nella rete Covid Puglia. Le ragioni di questa decisione urgente sono le seguenti.

La situazione epidemiologica della Provincia di Foggia si è appalesata per prima nella sua complessità e tuttora persiste preoccupazione in relazione al numero dei casi di quarantena precauzionale, di isolamento di Covid positivi e per l’incremento significativo delle ospedalizzazioni di area medica e di terapia intensiva.

Il contenimento del contagio ospedaliero è stato affidato all’hub provinciali, rappresentato dal Policlinico Riuniti di Foggia che ha dispiegato 131 posti letto tra area medica e intensiva con ulteriori possibilità di implementazione.

È apparso subito necessario l’approntamento di un Piano Ospedaliero Provinciale che integrasse la prima programmazione Regionale con il reclutamento ed integrazione alla rete COVID di altri ospedali.

In particolare è apparsa critica la situazione dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza per diversi casi di contagio, anche tra gli operatori sanitari, con ripetuti allontanamenti precauzionali e di isolamento dei dipendenti Covid positivi.

Ho ritenuto, pertanto, con disposizione del 18.03.2020 di individuare nel Direttore Generale del Policlinico di Foggia, Vitangelo Dattoli, il Responsabile di un piano Provinciale di integrazione di nuovi ospedali COVID ed in particolare della riorganizzazione nella rete COVID dell’IRCCS Casa Sollievo, di intesa con l’Amministrazione dell’Ente Ecclesiastico.

"Nel contempo, il Direttore Generale del Policlinico di Foggia a firma congiunta con il Direttore Generale dell’IRCCS, Michele Giuliani, ha disposto, avendone acquisito la disponibilità e la fattibilità, la riorganizzazione di 86 posti letto di area medica interamente dedicati a Covid e 14 posti letto di terapia intensiva, 2 sale operatorie, 1 isola neonatale e la definizione di apposite procedure per i percorsi specialistici. Si è registrata la massima collaborazione della Direzione Strategica e Direzione Operativa dell’IRCCS Casa Sollievo per un unitario e concentrato sforzo riorganizzativo teso al contenimento del contagio Covid".

"Già dalla prossima settimana, il dottor Vitangelo Dattoli, in qualità di Responsabile Provinciale del Piano Ospedaliero Coronavirus presenzierà, presso San Giovanni Rotondo, al perfezionamento e completamento delle procedure riorganizzative al fine di poter affrontare con tranquillità e operatività il probabile picco del contagio delle prossime settimane”.

