Edilizia Popolare, nuovi alloggi consegnati a Stornarella (Fg)

C’era emozione nelle parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che si è recato a Stornarella (Fg) per la cosegna delle chiavi agli assegnatari dei nuovi alloggi ERP realizzati dal Comune in via Soldato di Chillo con un finanziamento regionale di 557mila euro.

“L’Inno nazionale si suona nelle grandi parate, alla Festa della Repubblica, si suona alle partite della Nazionale, però oggi io l’ho sentito in modo particolare: quando assicuri un diritto a qualcuno che ne ha bisogno, quella è la vera festa della Repubblica".

“Questa è una realizzazione con fondi regionali diretti - ha aggiuntoto Emiliano - il Comune è stato in gamba a partecipare ai bandi, a procurarsi questi finanziamenti e a realizzare in tempi accettabili la struttura".

L’immobile è costato 557mila euro. Il Comune si è aggiudicato anche un altro lotto, questa volta in collaborazione con ARCA Capitanata per realizzare altri 12 alloggi per un importo di due milioni di euro.

"Siamo nel limite delle nostre disponibilità e in continua e permanente attenzione verso la domanda che viene dal territorio -ha sottolineato Emiliano - e devo dire che sia i sindaci che l’avvocato Pascarella di ARCA Capitanta si stanno dando molto da fare, perché qui c’era una situazione incancrenita negli anni, che piano piano stiamo cercando di riequilibrare. E devo dire che anche la città di Foggia, che aveva forse la situazione peggiore, comincia un pochino a respirare. Un’attività che non può essere realizzata senza una programmazione”.

“Oggi è una giornata importante per Stornarella perché finalmente con la consegna di questi sei alloggi riusciamo a dare una risposta improntate all’emergenza abitativa - ha dichiarato il sindaco Massimo Colia - Ci sono sei assegnatari, pagheranno un canone agevolato oltre a vedersi alleggerita la bolletta dalla presenza di pannelli solari per la produzione di acqua calda".

"Lo faremo in maniera più compiuta prossimamente - ha precisato Colia - grazie ad una convenzione con l’ARCA, siamo stati assegnatari di un finanziamento per due milioni di euro che ci permetterà dì realizzare altri 12 alloggi e poi 500 mila euro circa per la realizzazione delle infrastrutture, della illuminazione e dell’urbanizzazione per qualificare questa area piuttosto periferica”.

