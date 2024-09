Banca Ifis presenta all'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito il valore economico dello sport italiano

Banca Ifis all’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito presenta il valore dell’economia italiana dello sport

L’economia italiana dello sport, che nel 2023 ha rappresentato il 3,9% del PIL nazionale, è stata al centro dell’evento “How Italy creates economic and social value through sport” tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia a Londra. L’iniziativa, organizzata da Banca Ifis in collaborazione con l’Ambasciata, ha messo in luce l’importanza dello sport come veicolo di promozione dei valori del Made in Italy e come motore di crescita economica per il Paese.

Durante l’evento, sono state presentate le previsioni di impatto economico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si prevede daranno un contributo significativo allo sviluppo del settore sportivo e all’intero sistema economico italiano. L’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha aperto la serata con un saluto istituzionale, seguito dall’intervento di Carmelo Carbotti, Head of Strategic Marketing & Research di Banca Ifis, che ha illustrato i dati raccolti dall’Osservatorio sullo Sport System italiano. La tavola rotonda successiva ha visto la partecipazione di leader del settore sportivo italiano, tra cui Anna Ferrino, CEO di Ferrino e Presidente di Assosport, Davide Piccolo, CEO di Kappa, e Matteo Cassina, Owner & CEO di Passoni.

Gli interventi hanno sottolineato come lo sport non sia solo un’importante attività culturale e sociale, ma anche un driver economico capace di creare valore per il sistema Paese. Il Console Generale d’Italia a Londra, Domenico Bellantone, ha chiuso l’evento con un intervento finale, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e aziende per promuovere l’Italia all’estero. In vista dell’Italy Run, la corsa podistica non competitiva organizzata dal Consolato Generale e in programma a Kensington domenica 22 settembre, l’evento ha rappresentato un’importante vetrina per il ruolo dello sport nel rafforzare il prestigio internazionale dell’Italia.