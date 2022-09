Elezioni Zullo, Fitto e Gemmato (FdI): 'Sanità da rivoltare'

Secondo appuntamento pubblico a Bari, per Fratelli d'Italia che con Raffaele Fitto, Marcello Gemmato e Ignazio Zullo hanno presentato l'azione programmatica su PNRR, infrastruttere e Sanità in Puglia.

Nel mirino la gestione regionale dell'amministrazione Emiliano, nonché gli strascichi dell'ospedale in Fiera del Levante, la carenza di medici e le sollecitazioni sul numero chiuso a Medicina: la cui risposta - per Fratelli d'Itaia Puglia - dovrebbe concentrarsi su una programmazione più adeguata e più incentivante delle Borse di Studio per le specializzazioni.

Ma anche una più intensa e incisiva attività di prevenzione, per agire a monte degli impegni di spesa e alleggerire il peso degli oneri e concentrarsi maggiormente sui servizi alla persona e agli equilibri psicologici dei pazienti, oltre rendere più efficace l'insieme di interventi sanitari e prescrizioni mediche.

