Eolico offshore a Otranto, Caroppo vs Pagliaro: 'Altro che carta straccia!'

Si riaccende il dibattito che dal Salento attraversa la Puglia e le sue istituzioni amministrative sulla produzione 'a ruota libera' di energia rinnovabile, con particolare attenzione al Parco eolico marino previsto nel Canale d'Otranto.

L'argine all'ipotesi dell'insediamento del Parco della Odra Energia, nel mare del Salento, vede da tempo attivo il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de ‘La Puglia Domani’, che ha raccolto anche le firme di diversi sindaci locali in calce a una dura nota, relativa all'iter del progetto e all’Assemblea pubblica promossa dal sindaco di Minervino di Lecce, Ettore Caroppo (vice presidente ANCI Puglia), per approfondire la proposta.

“Tentare d’indorare la pillola funesta di ben cento pale galleggianti da piazzare nel mare del Salento, a pochi chilometri da una delle coste più belle al mondo, con la promessa di migliaia di posti di lavoro - ha dichiarato Pagliaro - è un’operazione di marketing non solo deprecabile ma assurda, visti i numeri mirabolanti di cui si favoleggia".

"E si sfiora addirittura il ridicolo quando - ha sottolineato i firmatari della nota - a margine di convegni organizzati da qualche sindaco, consapevolmente o inconsapevolmente complice delle multinazionali, si annuncia un incremento del pescato grazie alle zone d’ombra create dalle pale".

Altrettanto dura e a stretto giro di dichiarazioni arriva la risposta del sindaco Caroppo: "Se Pagliaro pensa che siamo tutti stupidi ad iniziare dal sottoscritto, passando dal Presidente di Legambiente Puglia, Ruggero Ronzulli, dal Presidente Confindustria, Nicola Delle Donne, per arrivare al Professor Arturo De Risi stimatissimo e riconosciuto come un’ECCELLENZA della nostra Università e che tutti insieme ci facciamo infinocchiare da documenti, che a suo parere sono "carta straccia", è un suo problema".

Caroppo, Ronzulli, De Risi, Balanda 2Guarda la gallery

"Sono certo - ha aggiunto Caroppo - saprà smentire quanto affermato e che lo dimostrerà quanto prima con documenti e atti e non solo a partole al fine di consentire al Consiglio Comunale di Minervino di Lecce di esprimersi sulla vicenda. Consiglio Comunale che proprio su questi temi si è sempre contraddistinto per la sua esperienza e competenza".

"A Pagliaro - ha sottolineato Caroppo - chiedo la cortesia di rispettare l’autonomia e l’auto determinazione dei Consigli Comunali, che nel nostro caso ha solo voluto, prima di esprimersi, più informazioni e certamente non quello di aprire fronti che non porterebbero a nulla".

"Sa bene che molti Sindaci e Consiglieri Comunali di quell’elenco di comuni, che tenta di rivendicare come suo risultato per i suoi obbiettivi di consenso elettoralistico, non gradiscono questo suo modo di fare tirandoli per la giacchetta".

"Ricordo a me stesso che il “muro contro muro” già in passato ha portato a risultati infelici, vedendosi realizzare le opere e condannato i territori, ancor prima che cittadini, al NIENTE. Abbiamo un’Emergenza Climatica - ha incalzato Caroppo - ci dia il suo “vaccino”. Abbiamo un'emergenza Bolletta luce e gas, ci dia la sua soluzione".

"Noi Sindaci, così come lo sa anche Pagliaro, sappiamo bene che le nostre delibere di Consiglio ai fini della rilascio dell’Autorizzazione, che spetta solo soltanto ed esclusivamente ai tre Ministeri interessati MISE, MITE e Ministero dei Beni Culturali, non contano nulla".

"Basta con il Grillismo ha concluso il sindaco Caroppo - avere un’informazione non a senso unico, per raccogliere maggiori elementi per decidere, è forse un reato in questa provincia?

(gelormini@gmail.com)

