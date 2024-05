Fabio Romito: 'La mia Bari protesa nel futuro' - L'intervista

I preparativi per la conferenza stampa sull’ennesima foto “a testa in giù”, che inneggiava a piazzale Loreto - con i giovani di Gioventù Nazionale - il giorno dell’inaugurazione del Comitato Elettorale di Fabio Romito - candidato Sindaco a Bari per il centrodestra, fervono e il commento raccolto è secco:

“Augurare l’impiccagione a ragazzi, in qualche caso neanche maggiorenni, è ripugnante. Sono iniziati gli attacchi ottusi e rancorosi, effetto di una campagna elettorale che agita i fantasmi del fascismo, invece di confrontarsi sui programmi per il futuro della nostra Città”.

“La mia solidarietà - continua Romito - va ai ragazzi di Gioventù Nazionale e a tutti i giovani di centrodestra, costretti a subire queste inaccettabili pressioni. Vigileremo con un team di legali, coordinati dall’avvocato Francesco Colonna Venisti, su tutte le azioni di cyber-bullismo, e li denunceremo, perché non abbiamo dimenticato gli esiti drammatici, provocati, anche di recente, dagli attacchi social”.

I collaboratori sono al lavoro già di primo mattino, dopo aver ‘staccato’ a tarda ora la sera precedente. Il candidato ci accoglie in uno degli spazi attrezzati del suo Comitato in Corso Vittorio Emanuele II e l’intervista prende il via, partendo dal dato politico: Fabio Romito candidato Sindaco in quota Lega, con nove liste a sostenerlo ma nessuna di esse col simbolo del Carroccio.

E dopo un passaggio sulla figura di Pinuccio Tatarella e sull’improbabile piega degli eventi, per l città di Bari, se fosse stato ancora protagonista della vita politica non solo pugliese, si affronta la prospettiva programmatica per il capoluogo levantino.

"Immagino una grande Bari protesa verso il futuro. Dobbiamo recuperare l'idea di grandezza della nostra città. Siamo cresciuti tanto ma allo stesso tempo in tanti sono stati lasciati indietro. Dobbiamo prenderci cura di tutti, cominciando da chi vive nelle periferie. Non è uno slogan, ma forse è proprio l'aspetto più importante di cui dobbiamo preoccuparci. E' fondamentale garantire uguaglianza sociale”.

"Mi vengono in mente diversi esempi: penso alle giovani coppie e a tutti i baresi andati via in questi anni perchè gli immobili costano tanto. La città, inoltre, deve essere sicura. Bisogna anche guardare al futuro con una programmazione precisa. Vorrei sottolineare un altro aspetto in tal senso: il fatto di non aver approvato, in questi anni, il Piano Urbanistico Generale (Pug) la dice lunga sulla capacità, dell'amministrazione di gestire il futuro. Si è preferito subirlo anziché guidarlo".

Periferie e più Welfare orizzontale, Occupazione e Benessere economico diffuso, Sicurezza urbana con più ordine nella città: “Nel nostro programma elettorale la valorizzazione del commercio cittadino, che ancora oggi garantisce il 32% dell’economia cittadina, è una priorità assoluta. Negli ultimi 10 anni di centrosinistra, a Bari hanno abbassato le serrande 723 attività, una strage. Dobbiamo fare in modo che la tendenza s’inverta”.

"A Bari non manca niente, servono meno balletti e più fatti. I giovani vogliono fatti concreti, dobbiamo essere pratici - ha sottolineato Romito - controlli, pulizia, ordine e tutela dei cittadini: queste le linee d'azione che avremo presenti. Una delle prime cose da fare, sarà istituire nuclei anti degrado, anti criminalità e antidroga della Polizia locale . Questa la mia scommessa: agire e non comunicare".

“In questa prospettiva - ha concluso Fabio Romito - bisognerà poi occuparsi del problema generale dei parcheggi e della mobilità alternativa che negli anni hanno allontanato i baresi dal commercio di prossimità”.

