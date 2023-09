Fratelli d'Italia Puglia: 'Sul PNRR Elly Schlein mente sapendo di farlo'

La nota di Fratelli d'Italia - Puglia sugli interventi del Segretario del Partito Democratico, Elly Sclein, su rimodulazione PNRR e taglio risorse al Sud è diretta e dura al contempo:

“Non potevamo certo aspettarci che il segretario nazionale del Pd, Schlein, si tenesse al riparo dalla ‘menzogna’ che viene continuamente raccontata, in modo particolare in Puglia, sulla rimodulazione e sul coordinamento dei fondi del PNRR e della Coesione che il Governo Meloni ha messo in atto per porre rimedio alle criticità ereditate dai Governi precedente".

“Non perché non ne sia al corrente - si sottolinea nella nota - in quanto il ministro Fitto più volte ha relazionato in Parlamento, ma semplicemente perché non ci si può aspettare dal PD un confronto leale e fondato su dati di fatto. L'onorevole Schlein sa benissimo che nessun progetto è definanziato e che l'intervento di rimodulazione adottato dal Governo tende a portare a termine e a compimento tutti i progetti, finanziando quelli ultimabili e collaudabili entro il 30 giugno 2026 con i fondi PNRR e quelli ultimabili entro il 31 dicembre 2029 con i fondi della Coesione. Un'attività molto delicata, concordata con la Commissione Europea, che va nella direzione opposta a quella menzogna che nella volontà del PD deve diventare verità solo perché portata avanti da Emiliano e Decaro, ai quali si accoda senza pudore anche il loro segretario nazionale chiamato dagli stessi in soccorso".

“Essere segretario deve significare carisma, autorevolezza e buon esempio - conclude la nota di FdI - anche per Emiliano e Decaro, ai quali l'onorevole Schlein dovrebbe chiedere dei loro ritardi nelle progettazioni e nelle aggiudicazioni. Ritardi senza i quali non saremmo qui a disquisire. L'onorevole Schlein deve scegliere se essere dalla parte dell'efficienza amministrativa e della buona amministrazione oppure dalla parte del mercato delle vacche e delle menzogne di Emiliano e Decaro. Temiamo che l'onorevole Schlein in questo caso abbia operato una scelta sbagliata. Se ne ravveda!”

All'incontro a Bari sul PNRR organizzato dal PD locale, la segretaria del Pd, Elly Schlein, aveva dichiarato: "Il governo fa il contrario di quello che servirebbe fare, anzi si accanisce contro il Sud. Dopo dieci mesi che parlavano di modifiche necessarie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo scoperto che le modifiche erano sostanzialmente 16 miliardi di euro di tagli, soprattutto a progetti dei Comuni che stanno spendendo bene, nei tempi previsti".

"Ci sono sindaci - aveva aggiunto - preoccupati perché rischiano di vedersi tagliare progetti su cui erano già andati avanti, come il Parco della Rinascita qui a Bari. Noi continueremo sulla piena attuazione di queste misure".

Nel contempo, Elly Schlein aveva ribadito: "Siamo qui anche per confermare la nostra ferma contrarietà al disegno di autonomia differenziata di Calderoli, un disegno che vuole spaccare ulteriormente un Paese che invece ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture, nelle diseguaglianze che colpiscono soprattutto questa terra, soprattutto il Sud del nostro Paese".

