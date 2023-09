PNRR, Loredana Capone: 'Non abbiamo l'anello al naso, qui al Sud'

Loredana Capone, accogliendo Elly Schlein, all'incontro su PNRR e Autonomia Differenziata organizzato dal PD pugliese, ha dichiarato:

"Non abbiamo l’anello al naso qui al Sud. Lo dico da qui, insieme a tutto il Pd. Con la responsabilità di difendere i diritti delle nostre comunità di qualunque colore politico. Se il Governo toglie il finanziamento del Pnrr e prende i soldi dal Fondo di Sviluppo e Coesione, lo capiamo che sta facendo il gioco delle tre carte e non lo permetteremo. Ci aspettavamo un riequilibrio nella distribuzione delle risorse alle regioni per la sanità pubblica e, invece, in legge di bilancio non è stato previsto neanche un euro".

"E, intanto - aggiunge - 4 milioni di cittadini italiani hanno difficoltà a curarsi. Perché mancano i medici, e i tempi di attesa si fanno inevitabilmente lunghissimi. Se a questo aggiungiamo il progetto di Autonomia Differenziata che il ministro Claderoli sostiene di voler approvare senza se e senza ma, allora, davvero rischiamo di vederlo scomparire il Sud".

"A quel punto - conclude Loredana Capone - diciamo pure che l’Italia si ferma a Roma e facciamo prima. Il 7 ottobre saremo tutte e tutti in piazza per dire no a queste posizioni scellerate. Per le nostre cittadine e i nostri cittadini, perché meritano gli stessi identici diritti degli altri, siamo pronti a fare le barricate e le faremo!"

