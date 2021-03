Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 AQP con Andri Snaer Magnason

"L’acqua è vita, ma anche cultura e poesia. Molte persone hanno avuto negli ultimi mesi la sensazione di vivere un'apocalisse, ma occorre ricordare che il significato della parola greca apokàlypsis è 'rivelazione' ", lo afferma Andri Snær Magnason, scrittore islandese, che pervicacente continua a parlare dell’emergenza climatica attraverso le sue opere dedicate a adulti e bambini.

L'ntellettuale, poeta, performer e attivista ambientale, che da molto tempo si occupa di divulgazione scientifica e temi incentrati sull’ambiente, sarà ospite dell'Acquedotto Pugliese - lunedì 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua - con un evento unico e ricco di sorprese, per dialogare e raccontare il valore della risorsa idrica oggi, nel nostro territorio e nel resto mondo.

Una Giornata particolare che diventa occasione per l'Italia - sempre lunedì 22 marzo alle ore 12,15 per presentare la propria candidatura ufficiale a sede del X Forum Mondiale dell'Acqua, con altro evento in diretta steaming dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Interverranno diversi ministri e Fabrizio Curcio - Capo Dipartimento della Protezione Civile, oltre a Endro Martini - Presidente Comitato Promotore della Candidatura Italia a sede del X FORUM MONDIALE SULL’ACQUA - Presidente ATS Italy Water Forum e Presidente del Centro Studi Alta Scuola; Filippo Maria Soccodato, Chair of Advisory Board, Deputy Coordinator ATS Italy Water Forum; Giuseppe Ragosta - Addetto Stampa del Centro Alta Scuola – Comitato Promotore della Candidatura Italia a sede del X Forum Mondiale sull’Acqua.

La Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, come parte integrante delle Direttive di Agenda 21, adottate dalla Conferenza di Rio sullo Sviluppo Sostenibile (1992) per focalizzare l’attenzione sull’importanza di questo bene naturale e richiamare alla necessità che il suo utilizzo avvenga in modo responsabile e sostenibile.

Ogni anno UN-Water, l’organismo di coordinamento tra Agenzie delle Nazioni Unite per tutte le questioni relative all’acqua, propone per la Giornata Mondiale dell’Acqua un tema incentrato su uno specifico aspetto della preservazione delle risorse idriche. Quello per il 2021 è “Valuing Water” ovvero esplorare il valore ambientale, sociale e culturale che le persone attribuiscono all’acqua.

L’acqua assume un valore diverso a seconda delle condizioni sociali, ambientali e culturali delle persone. Oltre al suo valore monetario, l’acqua ha un valore enorme e complesso per le famiglie, il cibo, la cultura, la salute, l’istruzione, l’economia e l’integrità del nostro ambiente naturale. Se trascuriamo qualcuno di questi valori, rischiamo di gestire male questa risorsa finita e insostituibile. L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6 dell’Agenda ONU al 2030 prevede di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Senza una comprensione completa del vero valore multidimensionale dell’acqua, non saremo in grado di salvaguardare questa risorsa fondamentale a beneficio di tutti.

Proprio per condividere tutti i diversi modi in cui l’acqua apporta benefici alle nostre vite, è tuttora in corso la Campagna social “What does water mean to you’” (Che cosa significa l’acqua per te?) #Water2me, che si concluderà il 22 marzo 2021 e che permetterà con le informazioni raccolte la redazione di un apposito report.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, verrà diffuso l’annuale World Water Development Report (WWDR 2021), coordinato dal World Water Assessment Program (WWAP) dell’UNESCO con la collaborazione tra 32 entità delle Nazioni Unite e 41 partner, che si concentra sulle diverse questioni strategiche dell’acqua e mira a fornire ai responsabili delle decisioni gli strumenti per implementare l’uso sostenibile delle risorse idriche. Al fine di raggiungere un’ampia gamma di lettori, a diversi livelli e di varie aree geografiche, il WWDR comprende anche alcune analisi regionali, hotspot, esempi e storie.

La sicurezza degli approvvigionamenti idrici è una preoccupazione globale in crescita. Gli impatti negativi della scarsità d’acqua, delle inondazioni e dell’inquinamento hanno fatto inserire i rischi correlati all’acqua tra le prime 5 minacce globali negli annuali Rapporti del World Economic Forum

Come hanno osservato in un report WWF e DWS (uno dei maggiori gestori patrimoniali d’Europa), anche la pandemia, ora in testa all’elenco dei rischi a maggior impatto del “Global Risks Report 2021”, era presente fin dal 2006, eppure il mondo si è trovato del tutto impreparato.

Ad oggi ci sono 785 milioni di persone che non dispongono di una fonte di acqua potabile e 2 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi igienici di base. Inoltre, se fiumi, laghi e zone umide del mondo continuano a essere degradati e le pressioni antropiche sulle risorse idriche globali continuano ad essere insostenibili, si stima che entro il 2050 il 51% della popolazione e il 46% del PIL globale saranno soggette ad alto rischio idrico, secondo gli scenari Water Risk Filter.

Sono necessari adeguati investimenti sia statali che privati per evitare che la crisi idrica produca devastanti effetti economici, sociali e politici. Anche per le imprese, come rilevato un recente Rapporto di Carbon Disclosure Project (CDP), la sicurezza idrica dovrebbe costituire una delle priorità di investimento, dal momento che i rischi correlati sarebbero superiori di 5 volte rispetto alle spese per le azioni di mitigazione. Inoltre, oltre alla gestione del rischio, attività sempre più richiesta dagli investitori, ci sarebbero le opportunità di business e lo stimolo allo sviluppo economico, creando posti di lavoro, contribuendo a una ripresa economica verde post-Covid a breve termine e resiliente a lungo termine. (www.regioneambiente.it)

