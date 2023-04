Gravina in Puglia, Manila Gorio alla 729 Fiera San Giorgio

Il talk istituzionale della 729ª edizione della Fiera di San Giorgio, nello Spazio Agorà del padiglione del quartiere fieristico di Gravina in Puglia, ha visto come madrina dell’evento e moderatrice dell’incontro Manila Gorio, che solo pochi giorni fa ha annunciato la sua candidatura al vertice del Palazzo di Città di Bari, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Hanno partecipato al dibattito il sindaco di Gravina Fedele Lagreca e i componenti della giunta comunale Vito Stimolo assessore alle politiche urbanistiche Gravina, Leonardo Vicino assessore bilancio e programmazione, Marienza Schinco assessora alle attività produttive.

Tema del talk la promozione e la valorizzazione della più antica Fiera d’Italia. Presenti diverse figure istituzionali tra le quali numerosi sindaci dei paesi dell’ente Parco nazionale dell'Alta Murgia rappresentato dal presidente Francesco Tarantini e Oronzo Cilli assessore alla cultura e turismo di Barletta.

"Sono onorata dell’investitura a madrina della Fiera di San Giorgio - ha dichiarato Manila Gorio - si tratta di un evento di storica importanza per il territorio, ancora molto sentito dalla popolazione, fulcro del tessuto economico e sociale di questa meravigliosa terra. In Puglia abbiamo grandi tradizioni fieristiche come la Fiera del Levante, che il sindaco Antonio Decaro ha saputo mettere in luce, nonostante l’inflessione subita negli ultimi anni a livello partecipativo ed espositivo delle imprese, registrata ancor prima della pandemia".

"Se dovessi essere eletta uno dei miei obiettivi sarà riportare al trascorso prestigio e rendere l’evento barese significativo, irrinunciabile come centro nevralgico di approdo di tutta l’imprenditoria pugliese, prendendo esempio dall’impeccabile organizzazione della Fiera di San Giorgio".

