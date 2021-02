Gruppo Ladisa, nasce ‘Be Mentor’: il laboratorio d’impresa al Sud

Non sarà solo un semplice laboratorio di idee. La struttura che prende forma e vita nel perimetro di Immolad, società immobiliare del Gruppo Ladisa, sarà una vera e propria “Entrepreneur House”, un luogo dove le idee ed i progetti prenderanno forme concrete, per diventare imprese attive sul territorio italiano.

“Non chiamatele start up”, sottolinea Simona Ladisa, Amministratore delegato del Gruppo Finlad, mostrandoci in anteprima, con una punta di orgoglio, la pianta del progetto. “Be Montor è un nuovo incubatore di idee, pronto a partire tra pochi giorni. La crisi, per le nuove aziende, ha drammaticamente fatto salire la percentuale di fallimento. In alcuni casi anche il 90 - dice Ladisa - noi qui, invece, accompagneremo le idee di impresa a tutto tondo, perché i progetti possano diventare realtà e rappresentare spazi di crescita concreta per l’intero territorio di riferimento”.

Be Mentor sarà uno spazio unico nel suo genere in tutto il Mezzogiorno, tanto da entrare a pieno titolo tra gli esempi virtuosi di business. Un acceleratore, lo spazio e le competenze per dare lo sprint giusto alle aziende. Ci sarà chi accompagnerà l’aspirante imprenditore a stendere e verificare il piano d’affari, chi verificherà la fattibilità finanziaria e chi (nel caso ce ne fosse bisogno) cercherà fondi specifici a livello europeo o locale, con risorse e modalità che possano facilitare la partenza, senza trascurare la consulenza e gli spazi per la formazione necessaria ed una “Academy” a disposizione.

“Da Be Mentor - continua Simona Ladisa - sia un giovane imprenditore, sia chi vuole far evolvere il proprio core business troveranno uno spazio con risorse umane e strutturali a disposizione, senza doversi spostare verso le storiche capitali - di solito al nord - dell’industria e dell’economia. E la sala formativa nonché l’Academy serviranno proprio a questo: a supportare il cambiamento indispensabile, oggi, per qualsiasi impresa che voglia reggere nel mare aperto dei mercati”.

“La filosofia che alimenta questo progetto è ben più ampia di un semplice punto servizi alle imprese. Negli spazi che stanno prendendo forma ci saranno consulenti specifici per ogni necessità imprenditoriale: dall’amministrativo, al finanziario, senza escludere la formazione, la selezione del personale, il confronto con altre realtà del territorio con le quali magari decidere di fare rete, sale riunioni e contesti per il co-working. Sarà una piattaforma di lancio che si propone, anche nel tempo, come crocevia articolato per le necessità imprenditoriali e da dove decollare - magari - alla velocità della luce. Per uno sviluppo locale verso l’orizzonte largo della frontiera internazionale”.

In altre parole, quello che spesso serve alle imprese e che in realtà sul territorio ancora non c’è. Ovvero, la risposta alternativa e concentra in un’unica struttura, per superare le sabbie mobili della burocrazia, le perdite di tempo e il calvario frustrante tra sportelli, adempimenti e modulistiche.

“L’azienda non resta fine a sé stessa - ribadisce Simona Ladisa - per crescere ha bisogno di un gruppo di cui fidarsi e a cui affidarsi, di stabilire rapporti e relazioni, d’interfacciarsi con il contesto sociale. L’idea di questa struttura che stiamo avviando nasce proprio da questo presupposto. Anche perché servono rapidità e tempi certi, affinché i progetti possano prendere vita e non morire nei solchi aridi e incrostati della burocrazia. Un aspetto decisamente vitale in un momento di crisi economica e di pandemia mondiale come quello che stiamo attraversando. Le imprese stanno soffrendo, è altissimo il rischio di cedimento a breve, molte di esse temono di non riuscire ad arrivare a fine anno; per cui, avere a disposizione consulenze plurali e uno spazio dove poter rilanciare e far evolvere il proprio business può fare la differenza tra il mero sopravvivere o l’ambizioso rinascere”.

(gelormini@gmail.com)