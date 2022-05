Gucci e Maneskin a Castel del Monte: la storia celebrando la contemporaneità

Occhi da tutto il mondo sulla sfilata di Gucci a Castel del Monte, che in Puglia - ancora una volta, dopo Dior a Lecce - trova uno scenario naturale e prestigioso per la moda internazionale.

La celebre maison presenta la sua prossima collezione in prima mondiale nello scenario suggestivo del castello più bello di Puglia e, col garbo che la contraddistingue, - attraverso un cartello apposto sul tratto finale d'accesso al sito tutelato dll'UNESCO - chiede scusa ai visitatori, per gli eventuali disagi nella fruizione degli spazi.

"Proseguendo il dialogo creativo con una serie di importanti siti storici e culturali, Gucci è orgoglioso di presentare nel contesto meraviglioso di Castel del Monte la sua nuova sfilata, confermando la volontà di rendere omaggio alla storia e celebrando la contemporaneità di un luogo unico. Nell’allestire l’evento, - si legge nel cartello - potremmo arrecare temporanei disagi alla vostra piena fruizione del sito, di cui ci scusiamo fin d’ora".

"Confermando il proprio sostegno alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e culturale - è ancora scritto - Gucci si impegna a migliorare concretamente, a fianco del Ministero della Cultura, l’esperienza di visita del Castello, attraverso nuovi interventi di valorizzazione del sito, che ne esaltino il fascino enigmatico. Come voi, anche Gucci desidera tutelare la bellezza in tutte le sue forme".

alessandro micheleGuarda la gallery

Cerchia molto ristretta di invitati, anche per salvaguardare la sostenibilità dell'iniziativa in uno dei siti più originali di Puglia e non solo, per un fantastico evento che si preannuncia come un concentrato di arte e spettacolo per la nuova collezione uomo e donna di Gucci, che porta la firma del direttore creativo Alessandro Michele.

Lo stesso Alessandro Michele ha dato vita a una serie di iniziative collaterali all’evento stesso., a partire dalla presenza dei Maneskin, che a pochi passi dal presidio federiciano, presso l’agriturismo Montegusto presenteranno il loro ultimo singolo 'Supermodel' (proposto in anteprima all'Eurovision Song Contest di Torino), nell'ambito della nuova campagna "Gucci Aria", indossando i capi e gli accessori più iconici della collezione, la prima presentata nell’anno del centenario della Maison.

Unica nota dolens la difficoltà - da prte della comunità locale - a comprendere la natura e le esigenze organizzative di un evento di tale portata, che non può prevedere una partecipazione allargata anche a non addetti ai lavori o a semplici curiosi, dimenticando l'enorme vantaggio che l'appuntamento rappresenta per l'intero contesto territoriale, con la sua carica di visibilità e promozione turistica.

gucci castel del monteGuarda la gallery

Per cui, risukta inopportuno l'iniziativa, per quanto goliardica, di alcune storiche associazioni civiche andriesi, che hanno deciso di manifestare "Il disappunto nei confronti dell’Amministrazione comunale, incapace di rendere compartecipe di questo grandioso evento la cittadinanza: esclusa completamente anche da una minima iniziativa, quale avrebbe potuto essere l’allestimento di un maxi schermo in Piazza Catuma". Anche se l'evento si potrà seguire in diretta sui social media, sul camale Youtube di Gucci.

Per questo è stata organizzata "La sfilata dei Mingucci" (tipico nome della città di Andria) nella Via Più Stretta, nel centro storico cittadino, "La provocazione è chiara - dicono le associazioni - e sicuramente non sfuggirà agli amministratori locali, che evidentemente avrebbero anche potuto considerare lo svolgimento di alcune iniziative collaterali all’evento di Castel del Monte. Un'altra occasione perduta per la città".

(gelormini@gmail.com)

--------------------------

Pubblicato in precedenza: Gucci sfilerà a Castel del Monte Puglia più attrattiva per le maison