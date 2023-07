“I Rosoni di Puglia” a Cascina Savino: stupore e meraviglia

Come i disegni di Nazca, in Perù, il Rosone campeggia tra le colture dell’Azienda Agricola ‘Cascina Savino’ tra Foggia e Manfredonia, dove un “contadino visionario”, Giuseppe Savino, da anni pratica l’impegno in agricoltura quale costante e incessante esercizio del ‘ri-cominciare’, per rendere il futuro più sostenibile, legandolo quotidianamente alla forza della tradizione e alla solidità diffusa delle radici.

Rosone girasoli party2Guarda la gallery

Piantare girasoli colorati da fiore attorno e nei petali del grande Rosone a 11 raggi della Cattedrale di Troia (Fg) - riprodotto in macro-scala nei campi del presidio rupestre innovativo e creativo - è il contributo originale e stupefacente al progetto, lanciato dalla Compagnia degli Exsultanti e del suo Presidente Antonio V. Gelormini, che mira a far riconoscere “I Rosoni di Puglia” Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Un progetto dalla bellezza entusiasmante, nato grazie alla collaborazione di mani e “menti d’opera”, grazie al contributo dei talenti di Vazapp del Landscape design dei professionisti della Cooperativa Terra Terra e DDuM Studio, arricchito dai contributi di associazioni culturali e dal coinvolgimento delle comunità locali, teso alla valorizzazione e promozione di un patrimonio identitario pugliese “unico” nel suo genere, che punta su ben 3+33 Rosoni pugliesi ‘testimonial’.

Rosone Cascina Savino2Guarda la gallery

Domenica 16 luglio all’ora del tramonto lo sguardo dei girasoli verso il sole, che si riflette nel Rosone troiano - riprodotto tra i solchi nei campi - è stato accompagnato da letture, canti e narrazioni per esaltare la bellezza nell’emozione poetica della meraviglia.

Dalle riflessioni suggestive di Antonio Paolucci - già Ministro dei Beni Culturali, Direttore degli Uffizi a Firenze e dei Musei Vaticani - alle istantanee di Antonio V. Gelormini tratte da ‘Pentateuco Troiano’; dalle terzine dantesche allo stupore aritmetico dell’endecasillabo; dalla luce dei solstizi ed equinozi alle note di Franco Battiato; fino alle analogie della compianta Pina Belli d’Elia, il concerto di ‘parole lucenti’ ha celebrato la solennità di testimonianze senza tempo.

E così dopo la vigna a guisa di giglio, omaggio a Federico II di Svevia, stavolta è il rosone della Cattedrale di Troia, altro simbolo di un glorioso passato meridiano, a prendere forma in un campo di girasoli e lavanda.

I Rosoni di Puglia logoGuarda la gallery

“Emozione e meraviglia si amplificano - ha detto Nicola Altobelli CEO della Eceplast Sustainable Packaging Innovators - quando Antonio V. Gelormini, vero e proprio Virgilio pugliese, ti conduce con il suo racconto tra numeri, aneddoti e rivelazioni alla scoperta de “I Rosoni di Puglia” candidati a diventare patrimonio UNESCO, ed è facile perdersi in tanta grandezza, col bisogno di alzarti e guardare le cose dall'alto”.

“In tema di Grandi Pugliesi - quelli che non se ne sono andati, ma hanno caparbiamente continuato a lavorare nella e per la propria Terra – ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia - Giuseppe Savino è il contadino 4.0, che a Foggia con ‘Cascina Savino’ e ‘Vazapp’ sta rivoluzionando l’idea stessa di agri-cultura”.

Patruno Allora Fest 13Guarda la gallery

“Dopo le trovate geniali del 𝙂𝒂𝙡𝒂 𝒅𝙚𝒊 𝑪𝙤𝒏𝙩𝒂𝙙𝒊𝙣𝒊 (che mette in relazione tra loro agricoltori e albergatori, ristoratori e chef di fama per condividere prodotti e storie), di 𝑨 𝒄𝙚𝒏𝙖 𝙘𝒐𝙣 𝙞 𝙩𝒖𝙤𝒊 (primo format di scambio generazionale ideato per permettere a genitori e figli di confrontarsi sul futuro delle aziende), di 𝑴𝙚𝒍𝙤𝒅𝙖𝒚 (una giornata che celebra le antiche tradizioni e che nel contempo da valore a chi il cibo lo produce e accoglie gli amanti della terra), di 𝙎𝒉𝙖𝒌𝙚𝒔𝙥𝒆𝙖𝒓𝙚 𝙖𝒊 𝒄𝙤𝒏𝙩𝒂𝙙𝒊𝙣𝒊 (format, organizzato in collaborazione con il teatro bottega degli apocrifi in cui i contadini salgono sul palco prima dell’esibizione di attori e musicisti) e raccontano la loro storia mentre il pubblico gusta i loro prodotti), di 𝑪𝙤𝒏𝙩𝒂𝙙𝒊𝙣𝒏𝙚𝒓 (in cui, invece, sono i contadini ad aprire le porte di casa per trasformare la convivialità del cibo in un attivatore di relazioni, facendo emergere storie di vita e di custodia dei territori), oggi - sottolinea Patruno - è la volta di un’altra iniziativa sorprendente e bellissima, nell’ambito del progetto Girasoli di Puglia: piantare girasoli colorati da fiore attorno e nei petali del grande Rosone a 11 raggi della Cattedrale di Troia, riprodotto in macro-scala nei campi della #CascinaSavino a due passi da Foggia, il capoluogo della Capitanata che assurge agli onori della cronaca per qualcosa di veramente bello”.

“Una modalità ricca di originalità e di carica emotiva per sostenere il percorso, lanciato dalla 𝘊𝑜𝘮𝑝𝘢𝑔𝘯𝑖𝘢 𝘥𝑒𝘨𝑙𝘪 𝘌𝑥𝘴𝑢𝘭𝑡𝘢𝑛𝘵𝑖 e dal suo Presidente Antonio V. Gelormini, per promuovere maggiore consapevolezza tra le comunità locali verso il proprio patrimonio culturale, nel percorso che mira a far riconoscere “𝑰 𝑹𝙤𝒔𝙤𝒏𝙞 𝙙𝒊 𝑷𝙪𝒈𝙡𝒊𝙖” Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO, con il sostegno di una norma regionale contenuta nel bilancio 2023 di Regione Puglia”.

Albanese Leonardo girasoliGuarda la gallery

Il sole tramonta, il crepuscolo incede, ed ecco che a venirti incontro - tra il giallo imbrunito dei girasoli e il viola rasserenante della lavanda - è il Maestro Flavio Albanese, della Compagnia del Sole, che nel Teatro Rupestre della tenuta, rapisce gli occhi e le anime anche dei più piccini col suo "Il codice del volo": alla scoperta di Leonardo da Vinci, il più grande e affascinante genio mai nato.

Rosone girasoli party1Guarda la gallery

“Una serata di quelle che vorresti non finisse mai”, ha ribadito Altobelli, “Una serata di quelle che ti servono a capire che tutto è legato e tutto si spiega, se sai cercare e lasciarti rapire dall’umiltà dell’ascolto e dalla suggestione della meraviglia. GRAZIE, Giuseppe e GRAZIE, Antonio: continuate a farci sognare, ne abbiamo davvero bisogno”.

(gelormini@gmail.com)

----------------------

Pubblicato in precedenza: 'I Rosoni di Puglia' a Cascina Savino FG tra girasoli, bellezza e meraviglia

Altro video del Rosone tra i girasoli: https://www.facebook.com/reel/687341513269050