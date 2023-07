Lecce, non solo terra di pasticciotti: ecco i migliori street food della città

Lecce terra di street food? Ebbene sì. Oltre ai famosi pasticciotti di pasta frolla ripieni di crema pasticcera, il fascino enogastronomico della città salentina si deve anche al salato. A riprova di ciò, la nuova Guida Street Food del Gambero Rosso 2024 che premia cinque locali leccesi. Il campione regionale è la Salumeria Bianco di Putignano in provincia di Bari, ma anche Lecce si difende bene con l'essenza dello street food salentino: i rustici, la puccia ma anche la pitta di patate e i pezzetti di cavallo al sugo. Ecco tutto il cibo da strada da provare secondo il Gambero Rosso.

Caffè Alvino

Si affaccia su piazza Sant'Oronzo questo antico bar che è anche un po' un'istituzione cittadina. L'ingresso, con le sue vetrine, resta pressoché identico a quello che era nell'800. Davanti, un dehors sempre affollato, che sia per un buon caffè in ghiaccio e pasticciotto oppure per uno spritz, magari accompagnato dal tipico rustico leccese, tra i migliori della città e sfornato più volte al giorno. Goloso a tutte le ore, da provare anche a colazione.

Caffè Alvino – Piazza Sant’Oronzo, 30

Cime di Rapa Urban Street Food

Cime di Rapa è un brand made in Lecce che investe in biodiversità e promuove la cultura gastronomica italiana, ideato da Vita Basile ed Elio Dongiovanni. Nato come strumento formativo e di inclusione sociale, si è trasformato anche in un contenitore di delizie, dalla pizza alla pala alla pitta di patate, e poi pane e crackers artigianali.

Cime di Rapa Urban Street Food – via Guglielmo Oberdan, 55