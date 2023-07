Dal campano "Is Pop" al "Taquito" sardo: ecco i migliori street food d'Italia

I migliori street food italiani: la guida del Gambero Rosso

Tra le tendenze del momento nell'ambito della cucina italiana un posto di rilievo lo occupa sicuramente lo street food. Il cosiddetto cibo da strada rappresenta infatti una realtà in continua crescita sia come presenza durante festival sia come produzione all'interno dei ristoranti. Ecco allora una guida stilata dall'autorevole rivista di enogastronomia Gambero Rosso sul racconto del mangiare di strada da Nord a Sud: Street Food 2024 contiene oltre 500 indirizzi in tutta Italia e indica i 20 migliori campioni regionali, con un'appendice interamente dedicata ai food truck, che valorosamente girano l'Italia tra piazze, delivery e festival.