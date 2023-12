LILT Bari, inaugurato il Villaggio della Prevenzione

La Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dedica senza sosta le proprie energie alla diffusione della cultura della prevenzione, che oggi resta l'arma più efficace per vincere il cancro. La prevenzione consente di vivere bene e più a lungo, perché non solo salva la vita impedendo l'insorgenza di una malattia o ritardandone l'evoluzione, ma evita interventi chirurgici invasivi e l'utilizzo di farmaci spesso debilitanti. Grazie alla prevenzione primaria, ossia ai sani stili di vita e alla corretta alimentazione, possono essere evitati circa il 40% dei tumori.

La diagnosi precoce delle malattie, mission della promozione della prevenzione secondaria, fa attestare nel nostro Paese circa il 67% di guaribilità del cancro. La prevenzione si trasforma poi in ‘protezione’ per il malato di cancro, il quale ha pieno diritto di ricevere la fisioterapia adeguata e il giusto supporto psicologico, quest’ultimo fondamentale anche per i caregiver e più in generale per tutto il nucleo familiare.

Con l’arrivo del Tempo di Natale, la Lilt Bari, in collaborazione con la Lilt Nazionale, ha organizzato Liltxmas. Sono quattro gli appuntamenti che costituiscono il programma dell’evento: il “Villaggio della Prevenzione” (fino a sabato 16 dicembre in piazza Libertà a Bari), l’inaugurazione della sede Lilt a Gravina in Puglia (venerdì, 15 dicembre - ore 11 in via Canio Musacchio, 38), il “Lilt Christmas Concert” (venerdì, 15 dicembre - ore 20.15 nella Chiesa di San Ferdinando di Bari), la cena di beneficienza “Natale con la LILT” (sabato 16 dicembre - ore 20.30 nel salone della Caserma Vitrani di Bari).

Il Villaggio della Prevenzione - Ideato e progettato dalla Lilt Bari in collaborazione con la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell'Esercito Italiano, il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e l'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Comunale Bari e con il supporto dell'Associazione Diabetici di Bari e della SOPHI (Solidarietà Odontoiatrica per Handicap e Infanzia), il “Villaggio della Prevenzione”, con l’obiettivo di promuovere l’importanza del prendersi cura di sé, andando ‘incontro’ alla comunità. E’ stato inaugurato stamattina, sarà aperto sino alle ore 19 di sabato 16 dicembre e offre la possibilità di sottoporsi gratuitamente a consulenze nutrizionali, endocrinologiche, gastroenterologiche, dermatologiche, urologiche e del cavo orale.

Particolare attenzione sarà riservata alle donne che hanno già compiuto 40 anni, le quali possono effettuare in una clinica mobile modulare (progetto “Senologia al Centro”) esami ecografici e mammografici in 3D, con referto e consegna delle immagini su supporto DVD contestuale, con la supervisione del dott. Giovanni Izzi, direttore sanitario della Lilt Bari. Al Villaggio è inoltre possibile sottoporsi a elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e screening glicemico.

Diversi gli incontri informativi in programma. Gli esperti parleranno di cibo funzionale, delle proprietà dell’olio extra vergine d’oliva, del pane e dei cereali, della prevenzione ginecologica e senologica, della autodiagnosi e della corretta igiene orale. A disposizione dell’utenza anche psiconcologi e psicoterapeuti per incontri di gruppo e individuali.

Venerdì 15 dicembre, nell’ambito delle attività riguardanti la prevenzione terziaria, La Lilt proporrà, per la prima volta in Italia, una tecnica innovativa utile a garantire la corretta valutazione tridimensionale della postura dei pazienti oncologici (in Italia sono circa 4 milioni). Il prof. Maurizio Panunzio, specialista in medicina fisica e riabilitativa e il prof. Piero Galasso, coordinatore nazionale del Comitato Scientifico di Studio della Postura, con i loro collaboratori indicheranno a tutti i pazienti oncologici baresi che vorranno sottoporsi al controllo i più efficaci percorsi per correggere eventuali squilibri posturali.

Ma c’è di più. Le pazienti oncologiche possono ricevere una professionale consulenza cosmetica e sottoporsi a una seduta di trucco estetico a cura delle operatrici del benessere formate dall’ABAP e delle loro esperte docenti.

La grande famiglia Lilt accoglie nel “Villaggio” anche i più piccoli. Per loro, durante le tre giornate sono previste attività ludico-didattiche, con laboratori di cucina curati dalla Divella LunaCioc, di trucco e tatuaggi a cura della “Scuola materna Heidi”, di igiene orale a cura della SOPHI, giochi con Babbo Natale barese e, solo sabato 16, dalle ore 12 alle ore 13, con lo spettacolo “Mr Big! Circus Cabaret”.

L’inaugurazione del “Villaggio” - Sono Intervenuti: il prefetto di Bari, Francesco Russo; l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico; la presidente della Lilt Bari, Marisa Cataldo; il colonnello della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, Pietro Guglielmi; il comandante Domenico Savino del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e il presidente dell’Avis Comunale, Nicola Iacobbe. Dopo il taglio del nastro si è esibita la Fanfara del VII Reggimento dei Bersaglieri di Altamura.

I partner del Villaggio della Prevenzione - La manifestazione è patrocinata da: Comune di Bari, Asl di Bari, Centro Interdipartimentale UniBa “Cibo in Salute”, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, Ordine della Professione Ostetrica Bari-BT, Consiglio regionale pugliese dell’Ordine degli Assistenti Sociali, La Salute in Puglia, ABAP Aps, TSRM e PSTRP-Bari Taranto Barletta Andria Trani, Associazione Panificatori della Provincia di Bari, Luna Cioc-Divella, Scuola Materna Heidi, Rotary Club Bari, Fidapa BPW Italy-Sezione di Bari, Filiera21, La Forza delle donne.

Main sponsor: Cestaro Rossi, Altini General Contractor, Masmec, Lo Scrigno gioielli. Sponsor tecnici: Ragusa Grafica Moderna, Pronto Gru Service, Nuova Pronto Service Bari e Agenzia Generali Bari.

Le altre iniziative di Liltxmas - Nell’ambito del programma di LiltXmas rientrano anche l’inaugurazione, domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 11 della nuova delegazione Lilt con ambulatori in Gravina in Puglia, in via Canio Musacchio al civico 38, sede dedicata alla memoria del prof. Savino Cannone, già coordinatore Lilt per la Puglia, scomparso lo scorso mese di maggio, per aver egli profuso grande impegno, unitamente alla past president della Lilt Bari, Roberta Lovreglio, per la progettazione e l'avvio dei lavori della sede gravinese. All’inaugurazione interverranno: Fedele Lagreca, sindaco di Gravina in Puglia; Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT; Marisa Cataldo, presidente Lilt Bari; Celeste Benevento, delegata Lilt Gravina in Puglia. Impartirà la benedizione S.E. Mons. Francesco Ricchiuti, Arcivescovo della Diocesi di Altamura - Gravina in Puglia - Acquaviva delle Fonti. Introdurrà e modererà il giornalista Attilio Romita. Interventi musicali dei maestri Giacomo Bozzi e Paolo Scoditti

La “nota” musicale di Liltxmas sarà rappresentata dal Lilt Christmas Concert, diretto dal Maestro Paolo Lepore, con Luciana Negroponte, Stefania Dipierro, Valentina De Pasquale (soprano), il Coro del Faro e la Jazz Studio Quartet, domani venerdì 15 dicembre, alle ore 20.15, nella Chiesa di San Ferdinando, in via Sparano da Bari. Presenterà Antonia Bellafronte (ingresso libero sino ad esaurimento posti).

Il programma di Liltxmas si concluderà con la cena (a buffet) di beneficienza Natale con la LILT, sabato 16 dicembre, alle 20.30, nel salone della Caserma Vitrani di Bari, in via Fanelli, 269. Interventi musicali della maestra di violino Elena Savcenko e del flautista Giancarlo Pellegrino. Partecipazione previa prenotazione telefonica allo 080.5210404.

