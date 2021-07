Meccatronica, il Gruppo Angel apre a Torino e collabora col Politecnico

Angel, gruppo industriale italiano che progetta e sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i settori del Trasporto, dell’Aerospazio e della Meccatronica Digitale, rafforza la sua presenza sul territorio nazionale e annuncia l’ingresso nell’ecosistema industriale tecnologico piemontese, con l’apertura di una nuova sede a Torino.

Gli uffici Angel di corso Trapani, in posizione strategica a due passi dall’area destinata ai futuri Poli di eccellenza tecnologica per l’automotive e l’aerospaziale di corso Marche, sono stati inaugurati alla presenza del fondatore del Gruppo Angel, Vito Pertosa, della Presidente di SITAEL Chiara Pertosa, con la partecipazione del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, della Presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, Fulvia Quagliotti, della Delegata del Rettore del Politecnico di Torino, Sabrina Corpino e dal Presidente del CEIPIEMONTE (Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte), Dario Peirone.

La nuova sede, che ospiterà dipendenti delle aziende del gruppo SITAEL e MERMEC, sarà dedicata rispettivamente allo sviluppo di progetti in ambito aerospaziale e ferroviario, e impiegherà in una fase iniziale una quindicina, tra ingegneri e tecnici specializzati, che si aggiungeranno agli oltre 1750 professionisti presenti nelle altre sedi della società in 19 Paesi nel mondo.

La sede di Torino fa parte di un importante piano di crescita avviato da Angel negli ultimi anni e che mira a rafforzare la presenza delle società del gruppo a livello nazionale e internazionale, nonché a favorire la nascita di nuovi centri per l’innovazione, presidiando i principali distretti tecnologici strategici e collaborando con i maggiori poli di eccellenza per la ricerca scientifica.

Proprio in questo contesto si colloca l’accordo di collaborazione, di cui è stata anticipata in occasione dell’evento di apertura la sottoscrizione che avverrà in autunno, tra Angel e il Politecnico di Torino: un’intesa della durata di tre anni per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica in ambito aerospazio, ferroviario, intelligenza artificiale e cyber security e per la partecipazione congiunta a bandi nazionali e internazionali.

“Siamo entusiasti di fare il nostro ingresso nell’economia industriale piemontese - ha dichiarato la Presidente di SITAEL, Chiara Pertosa - uno dei nostri obiettivi è creare nuovi posti di lavoro e assumere le risorse sul territorio. Torino è un bacino importante di profili altamente specializzati, grazie alla presenza del Politecnico e degli stakeholder oggi presenti, per creare nuove sinergie in ambito della ricerca e innovazione.”

“Per il Politecnico, la collaborazione che avvieremo con Angel - ha ribadito Sabrina Corpino . rappresenta un’occasione importante, per contribuire all’innovazione e alla crescita del territorio nei settori del trasporto e dell’aerospazio, nei quali il nostro Ateneo può portare le proprie competenze, che su queste tematiche sono ampie e consolidate. Siamo profondamente convinti che la strada della collaborazione tra pubblico e privato costituisca un grande valore aggiunto per il sistema industriale e tecnologico piemontese”.

“Intesa Sanpaolo saluta con soddisfazione l’ingresso del Gruppo Angel nel sistema industriale e tecnologico del Piemonte, dove operiamo con 8.600 persone, che fanno di noi uno dei maggiori datori di lavoro privati Angelo Company Via Oberdan, 70 70043 Monopoli (Bari), ITALY www.angelcompany.com 2 / 2 della Regione – ha sottolineato il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro - le capacità del Gruppo Angel in campo aerospaziale e ferroviario sono di eccellenza a livello internazionale, e come operatori finanziari siamo orgogliosi di averne sostenuto lo sviluppo".

"Con il nostro Innovation Center - ha continuato Gros-Pietro - siamo anche operatori diretti nell’innovazione, in particolare in direzione della Cybersecurity e dell’Intelligenza Artificiale, che sono e sempre più saranno per noi strumenti essenziali. Ci avvaliamo della stretta collaborazione con il Politecnico, con l’Università e con la Fondazione ISI: l’arrivo delle persone di Angel è benvenuto. Lavorare nell’innovazione è appassionante, soprattutto quando si è in tanti a produrre idee, in diverse direzioni: la fertilizzazione incrociata è fruttuosa.”

Angel Company - www.angelcompany.com ANGEL (www.angelcompany.com) è il gruppo industriale italiano sinonimo di eccellenza scientifica nel mondo, che progetta e sviluppa soluzioni high-tech per i settori del trasporto, dell’aerospazio e della meccatronica digitale. ANGEL è guidata dall'imprenditore pugliese Cav. Lav. Vito Pertosa. Il gruppo comprende aziende leader di mercato nei rispettivi settori, tra queste: MERMEC, treni di misura e tecnologie di segnalamento; MERMEC STE (ex SIRTI Transportation), sistemi di segnalamento (RBC - ETCS, ACC-M, CTC), soluzioni per la trazione elettrica, reti di telecomunicazione; SITAEL, satelliti, sistemi di propulsione ed elettronica per missioni spaziali, soluzioni IOT; SKYCOMM - specializzata nella progettazione e sviluppo di antenne satellitari ad elevate prestazioni per connessioni a banda ultra-larga.

E ancora, BLACKSHAPE, aerei in fibra di carbonio ad alte prestazioni per il tempo libero e la formazione; SIT, rilievo, dati geografici e CAD; EWINGS, reti in radiofrequenza per la telemetria; BRIGHTCYDE, soluzioni per la sicurezza delle infrastrutture critiche di rete; EIKONTECH, società innovativa specializzata nello sviluppo di soluzioni negli ambiti della scienza computazionale, dell'IA, dell'elettromagnetismo applicato e delle radio-comunicazioni; ANGELSTAR, soluzioni di segnalamento e controllo a bordo per le ferrovie; MATIPAY, innovativo sistema di pagamento per il vending industry. ANGEL impiega più di 1700 persone - di cui 1200 ingegneri – con sedi in 19 nazioni e dispone di prodotti e servizi utilizzati in 66 paesi nel mondo.

