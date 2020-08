Modugno, crepe nel centrodestra: Stragapede ritira candidadura a Sindaco

“Non ci sono le condizioni per un centrodestra unito. I partiti del centrodestra hanno disatteso accordi e impegni su di me”, il presidente di “Rinascita per Modugno”, Antonio Stragapede, decide di fare un passo indietro e non si presenterà come candidato sindaco della città, così come aveva già annunciato il 6 aprile 2019 e ribadito appena qualche giorno fa, il 10 agosto.

La decisione è arrivata nelle ultime ore, ed è lui stesso a spiegarne le motivazioni: “Dopo aver atteso, invano, fino all'ultimo momento possibile – sottolinea - mi vedo costretto a ritirare la mia candidatura a sindaco di Modugno, perché non sussistono le condizioni di unità del centrodestra in città".

"Succede, infatti, che, nonostante fosse stato raggiunto un iniziale accordo unitario degli organi provinciali e regionali di tutte le forze di centrodestra sulla mia persona - sottolinae Stragapede - e ribadito tra l’altro proprio il 10 agosto, la sezione cittadina della Lega ha continuato nel suo atteggiamento arrogante e presuntuoso, impedendo di fatto una coalizione che richiamasse l'unità del centrodestra, tanta affannosamente ottenuta a livello regionale, e la sola che poteva dare quel vero cambiamento che Modugno attende da anni”.

E aggiunge: “I partiti principali del centro destra, poi, hanno disatteso accordi e impegni presi nei miei riguardi. Ringrazio di vero cuore tutti coloro che, in questi mesi, hanno riposto in me massima fiducia e considerazione, Alle prossime amministrative, Rinascita per Modugno, insieme alle liste “Donne per Modugno” e “Le Periferie per Modugno”, voteranno chi ha più incarnato, le proposte già presentate ad aprile dell'anno scorso, e i progetti di sviluppo economico ambientale sociale per Modugno e i modugnesi”.

La candidatura di Stragapede era stata confermata e annunciata dal Segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, e da altri esponenti di primo piano delle forze di centrodestra. L'arroccamento della Lega a Modugno, pertanto, diventa specchio di un'unità sbandierata ripetutamente, ma praticata raramente. Le testimionanze di crepe e percorsi paralleli lo evidenziano ogni giorno di più.

A Modugno, intanto, nell'entourage di Antonio Stragapede già si pensa al futuro: “Rinascita per Modugno, continuerà nel suo percorso culturale, sociale e politico, alimentando la discussione di una cittadinanza attiva. Da fine ottobre, riprenderemo i nostri eventi, organizzando un incontro sulla sicurezza stradale e sulla viabilità e vivibilità delle nostre città”.

