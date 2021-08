Nardò, Lacarra (PD): 'Pieno sostegno a Carlo Falangone'

Il Segretario regionale pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra, interviene sull'auto-sospensione annunciata dal senatore Dario Stefàno dal partito, a causa delle prese di posizione in appoggio alla ricandidatura del sindaco uscente di Nardò, Pippi Mellone, da parte di Michele Emiliano.

“Per quanto riguarda le elezioni amministrative a Nardò, il PD Puglia ribadisce il suo fermo sostegno alla coalizione del centrosinistra guidata dal candidato Sindaco Carlo Falangone".

"A Dario Stefàno, figura sempre ben considerata nella nostra comunità - ha sollecitato Lacarra - chiedo di proseguire il suo impegno nel Partito Democratico: sarà importante lavorare tutti assieme anche per vincere questo importante appuntamento elettorale nella sua provincia”.

Nel frattempo Roberto Marti Commissario regionale della Lega ha dichiarato “Il Pd in Italia come in Puglia vive una crisi di identità e di visione politica ormai inarrestabile. La sospensione dal partito di Letta del senatore leccese Dario Stefano ne è ultima ed evidente prova. Tocca a noi, dunque, presentare agli elettori un centrodestra forte, unito e rigenerato, che antepone gli interessi dei cittadini e di buon governo a quelli di parte, di corrente o personali. Abbiamo l’opportunità di partire con questo nuovo modello proprio da Nardó, riunendo il centrodestra intorno a un Sindaco giovane e diffusamente apprezzato da tutti (anche dagli avversari) come Pippi Mellone".

"Rivolgo questo appello agli alleati di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, oltre che alle forze civiche di centrodestra, per recuperare lo spazio e il tempo perso, puntando su uomini e donne capaci e riconosciuti per cultura nonché per valori di destra. Porrò questo tema al prossimo tavolo del centrodestra pugliese per rilanciare il percorso della nostra area politica che è indubbiamente maggioranza nei territori se è unita e punta su canditati capaci e vincenti come Pippi Mellone”.

(gelormini@gmail.com)

------------------------

Pubblicato sul tema: Puglia, Emiliano appoggia il sindaco di Nardò. Rivolta Pd: "E' di ultradestra"