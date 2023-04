Pace, da Bari San Michele a Kiev e San Nicola a Mosca

Avviate le operazioni di trasferimento del bassorilievo di San Michele Arcangelo 'Messaggero di Pace', dalla Cattedrale di Bari verso Kiev in Ucraina, dove è previsto che giunga il 24 aprile.

Nel contempo un'altra opera dedicata a San Nicola, sempre dello stesso artista pugliese Cosimo Giuliano, donata all'associazione 'L'Isola che non c'è', che ha promosso l'iniziativa, verrà trasferita nelle prossime settimane a Mosca. Entrambe le opere arriveranno nelle due ambasciate per trovare poi una collocazione definitiva.

Il bassorilievo di San Michele Arcangelo "Messaggero di pace", destinato a Kiev, era giunto nella Cattedrale di Bari nei giorni scorsi, dopo un tour in altre sue cattedrali pugliesi, di Oria e Taranto. La breve permanenza nel duomo di Bari è scaturita dalla necessità di organizzare per tempo il difficile viaggio verso la capitale Ucraina (passando per la Romania e attraversando parte del territorio interessato dal conflitto), utilizzando un mezzo dedicato.

Secondo la nota ANSA, ad essere coinvolti in questa operazione di pace sono anche gli Ambasciatori d'Italia a Kiev, Pierfrancesco Zazo e l'ambasciatore d'Italia a Mosca, Giorgio Starace.

Una delegazione dovrebbe partire nei prossimi giorni alla volta della capitale ucraina per consegnate l'opera, dopo un viaggio non certamente agevole: in aereo fino a Cracovia e in auto o in autobus fino a Kiev. A guidare la delegazione - se la difficile situazione in quell'area lo consentirà - sarà Mons. Filippo Santoro, Arcivescono di Taranto, insieme al professore Loreto Gesualdo, presidente nazionale Fism, e al presidente onorario de "L'Isola che non c'è", il giornalista Franco Giuliano.

