PSR misura 4.1.A TAR annulla graduatoria Di Gioia: 'Emiliano faccia mea culpa'

Il Tar, con sentenza pubblicata in data odierna, ha annullato la graduatoria della misura 4.1.A del Piano di Sviluppo Rurale, ovvero quella più significativa e più ricca della programmazione, in relazione agli investimenti delle aziende agricole. Sulla riproposizione di tale graduatoria si consumarono le dimissioni dell'allora Assessore all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia, che naturalmente è il primo a commentare la decisione del Tribunale Amministratico Regionale.

"Era una ipotesi che poteva verificarsi alla luce di un contenzioso infinito - dichiara l'attuale consigliere regionale Di Gioia - ma che trova oggi la Regione impreparata, sbaragliata ed inerme. Una Regione senza alcun piano alternativo e senza alcuna speranza, che ha seguito una interpretazione delle ordinanze del Tar volta ad economizzare il numero di istruttorie da effettuare".

"Una sentenza che assorbe anche i vizi che avevo denunciato in Consiglio regionale - prosegue Di Gioia - su cui aspetto sempre una parola di chiarezza dagli organi dirigenziali preposti, su modifiche postume al bando chiuso e che porta all'anno zero l’intera strategia del Piano di Sviluppo Rurale".

"Emiliano chieda scusa, anche a me - ribadisce l'ex Assessore - facendo mea culpa per aver dato copertura politica a decisioni scellerate, in particolare quella di aver annullato un nuovo e funzionante bando per gli investimenti, che oggi poteva dare piena operatività agli agricoltori e consentire la piena riallocazione delle risorse liberatesi, a seguito della sentenza".

"Emiliano chieda scusa per avermi costretto alle dimissioni - incalza Di Gioia - pur di non avallare queste scelte e per aver preferito parlare con alcuni rappresentanti di associazioni, che evidentemente tenevano più alle proprie pratiche di studio che alla tenuta del sistema nel suo complesso".

"Ci troviamo quindi, a seguito di decisioni sbagliate, senza un piano B e nella condizione di avere centinaia di aziende che hanno eseguito investimenti milionari, che oggi vedono messe nel nulla le concessioni che frettolosamente la Regione aveva tentato di approvare. Concessioni - sottolinea Di Gioia - che servivano per scongiurare il definanziamento, ma che saranno la base di una azione collettiva per risarcimento danni. Milioni di investimenti che non hanno oggi copertura giuridica e quindi fonte di sicure cause contro la Regione che dovrà spiegare scelte inopinate e discutibili".

"Il nuovo bando - ribadisce Di Gioia - era l’unica soluzione in previsione delle decisioni del Tar e del Consiglio di Stato, così come l’autotutela per l’annullamento degli atti viziati da palese illegittimità era la via per diminuire il tasso di litigiosità amministrativa. Bisognava dare seguito alla emanazione di provvedimenti nuovi in tema di primo insediamento, per evitare quello che a cascata sarà inevitabile".

"Ha prevalso invece la smania di chi voleva dimostrare di essere il ‘salvatore della patria’ - cunclude Leo Di Gioia - a dispetto di buon senso e buona amministrazione.Un danno irreparabile che avevo tentato di evitare alla Puglia, anche assumendo posizioni politiche scomode e contro un sistema forte, coeso e motivato di portatori di interesse spesso animati da interessi personali”.

Un nota al riguardo arriva anche dall'altro già Assessore all’agricoltura della Regione Puglia, Dario Stefàno: “Purtroppo la notizia che non volevamo è arrivata. Con seria preoccupazione apprendiamo della sentenza con cui il Tar ha annullato la graduatoria della misura 4.1.A del Piano di Sviluppo rurale. Un altro grave danno per la nostra agricoltura”.

“Con questa sentenza - aggiunge Stefàno - di fatto viene meno l’efficacia di uno strumento, il PSR 2014/2020, che poteva invece, anzi doveva, rilanciare gli investimenti in agricoltura. La sottomisura in oggetto, la 4.1.A, che sostiene investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate, con oltre 182 milioni di euro di dotazione, era infatti fra le più importanti di tutta la programmazione”.

“Purtroppo - continua il senatore salentino - era prevedibile un tale epilogo, come più volte denunciato, a causa di un indice di performance così strutturato, ma anche per le innumerevoli occasioni di confronto e approfondimento offerte che non sono state mai colte dal presidente Emiliano. Ci costa dover affermare che il presidente della Regione dovrebbe prendere atto della sua sindrome di Aristotele: il voler avere ragioni a tutti i costi, questa volta è costato davvero un prezzo troppo alto”

“Spiace molto - conclude Stefàno - e anzi fa proprio rabbia assistere all’ennesima batosta che cade sul nostro sistema agricolo”.

