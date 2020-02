PSR prorogato 12 mesi: col PD appoggio di Fitto e Bellanova

Il segretario regionale pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra, in una nota diffusa commenta l'appoggio in extremis anche di Raffele Fitto e Teresa Bellanova alla richiesta di proroga per la spesa dei fondi PSR non impegnti.

“Alla fine anche Teresa Bellanova e Raffaele Fitto si sono convinti che il lavoro fatto in questi mesi dalla Regione Puglia, per ottenere la proroga nella spesa dei fondi PSR non impegnati, fosse meritevole di appoggio", sottolinea Marco Lacarra, "L'appello, in extremis, che i due onorevoli hanno lanciato alla Commissione Europea è il riconoscimento della legittimità della richiesta della Regione.

"Ci sarebbe piaciuto avere Fitto e la Bellanova al fianco dei cittadini e degli agricoltori pugliesi anche nei mesi scorsi, - precisa Lacarra - quando, incuranti degli sforzi che funzionari e dirigenti delle Regione stavano compiendo, i due onorevoli hanno attaccato a testa bassa prefigurando come ineluttabile lo scenario peggiore".

"Attendiamo tutti con fiducia e rispetto la decisione della Commissione europea, prevista per la prossima settimana. Purtroppo constato che, ancora una volta conclude Lacarra - il livore e la personalizzazione della battaglia politica, hanno impedito ai due rappresentanti della nostra comunità, di schierarsi dalla parte della Puglia. I cittadini pugliesi se ne ricorderanno!"

Intanto, Confagricoltura Puglia annuncia che l'Unione Europea avrebbe prorogato di 12 mesi il termine del Psr. Lo riferiscono fonti vicine a Bruxelles, secondo Confagricoltura Puglia, per la quale si tratta di “Un'ottima notizia, che arriva in un momento difficile per l'agricoltura della regione. Il 31 dicembre è scaduto il termine di spesa assegnato dall'Unione Europea, per i fondi stanziati nel 2017, che la Regione non aveva erogato entro la scadenza prevista".

"Adesso, entro il 31 dicembre 2020 solo di quota Feasr dovranno essere spesi 215 milioni di euro. In tutto, compresa la quota nazionale, la somma dovrebbe arrivare a circa mezzo miliardo di euro di investimenti. La proroga è un'ottima notizia, ma non deve servire a spostare avanti il problema – ha commentato a caldo il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro - c'è l'esigenza di spendere al più presto e bene i fondi e di dare risposte immediate alle carenze strutturali del dipartimento agricoltura della regione Puglia".

