Puglia, niente onda Meloni. Centrosinistra tiene, a Brindisi ballottaggio

Sono stati 51 i comuni pugliesi dove si è votato per eleggere i sindaci, con un’affluenza che si è attestata a livello meno critico di quanto si temesse, registrando un confortante 64,13% a fronte del 59% quale media nazionale. Anche se il calo rispetto all’ultima tornata elettorale resta del 2%, con Taranto a fare da capofila virtuoso tra le province, mentre nell’unico capoluogo al voto, Brindisi, l’affluenza si è fermata al 57,62%.

La maglia nera va al comune di Anzano di Puglia (Foggia) con poco più del 25%, mentre il comune più virtuoso è quello di Poggiorsini (Bari), con oltre l’83%.

L’onda con risacca verso destra non c’è stata e, nel complesso, il centrosinistra si dichiara soddisfatto; anche se il caso Brindisi testimonia - ancora una volta - che le divisioni non pagano: si andrà al ballottaggio tra Pino Marchionna 44% (cdx) e Roberto Fusco 33% (PD-M5S), mentre gli altri due candidati Lino Luperti e il sindaco uscente Riccardo Rossi raccolgono rispettivamente il 13% e il 10,1%. Un fronte largamente maggioritario, che regala - nella divisione - il ballottaggio agli avversari.

Michele Emiliano a caldo ha commentato: “Una bella giornata che vede la coalizione che governa la Regione Puglia segnare un altro importante risultato sui territori. In questo primo turno di amministrative registriamo la vittoria in tre Comuni su cinque al di sopra dei 15mila abitanti e in 20 Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, raddoppiando quindi la nostra affermazione in queste città rispetto alle consiliature uscenti”.

“La sinergia di programmi e candidature tra le forze progressiste pugliesi - ha sottolineato Emiliano - continua a dare buoni frutti e questo dialogo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Liste civiche e Centro-sinistra sarà ancor più importante in vista dei ballottaggi. Colgo l’occasione per augurare davvero buon lavoro a tutti i neo sindaci pugliesi”.

PUGLIA - I RISULTATI

BARI

• Acquaviva delle Fonti (20.087) va al ballottaggio con FRANCESCA PIETROFORTE e MARCO LENOCI

• Altamura (+) (69.855) si va al ballottaggio MORAMARCO e PETRONELLA

• Casamassima (19.404) NITTI GIUSEPPE SINDACO ELETTO (Civica)

• Mola di Bari (24.625) va al ballottaggio con COLONNA e BRUNETTI

• Monopoli (48.078) ANGELO ANNESE SINDACO ELETTO (Cdx)

• Noci (18.444) va al ballottaggio con INTINI e MEZZAPESA

• Poggiorsini (*) (1.291) PICERNO PIETRO SINDACO ELETTO (LIBERA MENTE)

• Toritto (8.061) ROTUNNO DIONISIO DETTO DINO SINDACO ELETTO (VIVIAMO TORITTO)

• Valenzano (*) (17.457) va al ballottaggio con ROMANAZZI GIAMPAOLO e MORISCO MARIA

BAT

• Bisceglie (53.738) va al ballottaggio con SPINA FRANCESCO CARLO e ANGARANO ANGELANTONIO

• Margherita di Savoia (11.262) - SINDACO ELETTO BERNARDO LODISPOSTO

BRINDISI

• Carovigno (**) (16.925) va al ballottaggio con RADISI e LANZILLOTTI

• Francavilla Fontana (35.246) ANTONELLO DENUZZO SINDACO ELETTO (CSX)

• Oria (14.569) FERRETTI COSIMO SINDACO ELETTO (FERRETTI SINDACO)

• Ostuni (31.148) ANGELO POMES SINDACO ELETTO (CSX)

• San Donaci (6.216) MICCOLI GIANCARLO SINDACO ELETTO (NUOVI ORIZZONTI SI PUO' FARE)

• San Pietro Vernotico (13.156) ARGENTIERI MARIA LUCIA SINDACO ELETTO

• Torre Santa Susanna (10.151) MICHELE SACCOMANNO SINDACO ELETTO (CDX)

BRINDISI (83.317) VERSO IL BALLOTTAGGIO TRA FUSCO E MARCHIONNA

LECCE

• Alezio (5.629) BARONE ANDREA VITO SINDACO ELETTO (GRANDE ALEZIO)

• Giurdignano (1.946) GRAVANTE MONICA LAURA SINDACO ELETTO (PER GIURDIGNANO)

• Montesano Salentino (2.599) MAGLIE GIUSEPPE SINDACO ELETTO (UNITI PER MONTESANO IL FUTURO NON SI IMPROVVISA)

• Otranto (*) (5.715) BRUNI FRANCESCO SINDACO ELETTO (OTRANTO INSIEME)

• Salve (4.485) VILLANOVA FRANCESCO SINDACO ELETTO (CON NOI PER SALVE)

• San Donato di Lecce (5.484) QUARTA ALESSANDRO SINDACO ELETTO

• Sannicola (5.702) SCORRANO GRAZIANO SINDACO ELETTO (SANNICOLA CAMBIA)

• Santa Cesarea Terme (2.847) BLEVE PASQUALE SINDACO ELETTO (INSIEME CON RESPONSABILITA')

• Spongano (3.490) RIZZELLO LUIGI DETTO GIGI SINDACO ELETTO

• Squinzano (**) (13.482) PEDE MARIO SINDACO ELETTO (SI PUO' FARE)

• Surbo (*) (14.695) TRIO ORONZO DETTO RONNY SINDACO ELETTO (SURBO IN COMUNE)

• Veglie (*) (13.421) DE BARTOLOMEO MARIAROSARIA SINDACO ELETTO (É PRIMAVERA)

• Vernole (+) (6.774) DE CARLO MAURO SINDACO ELETTO (PUNTO E A CAPO)

TARANTO

• Castellaneta (*) (16.343) DI PIPPA GIAMBATTISTA SINDACO ELETTO (CSX PD)

• Crispiano (13.231) LOPOMO LUCA SINDACO ELETTO (CRISPIANO 2030)

• Lizzano (9.628) PALOMBELLA LUCIA SINDACO ELETTO

• Monteiasi (5.377) CIURA COSIMO SINDACO ELETTO (MONTEIASI PROTAGONISTA 2.0)

• Palagianello (7.627) GASPARRE GIUSEPPE SINDACO ELETTO (INSIEME PER PALAGIANELLO)

• Pulsano (+) (11.204) D'ALFONSO PIETRO SINDACO ELETTO (DESTINAZIONE PULSANO)

• Roccaforzata (*) (1.800) SERIO MICHELANGELO SINDACO ELETTO (INSIEME PER ROCCAFORZATA)

• San Marzano di San Giuseppe (8.963) LEO FRANCESCO SINDACO ELETTO (INSIEME IN COMUNE)

FOGGIA

• Anzano di Puglia (1.103) LAVANGA PAOLO SINDACO ELETTO (INSIEME PER ANZANO)

• Ascoli Satriano (*) (5.925) SARCONE VINCENZO SINDACO ELETTO (ASCOLI IN COMUNE)

• Bovino (2.998) RUSSO STEFANIA SINDACO ELETTO (BOVINO FUTURA)

• Carapelle (6.782) DI MICHELE UMBERTO DETTO ROBERTO SINDACO ELETTO (IL SALTO)

• Castelluccio Valmaggiore (*) (1.226) MARCHESE PASQUALE SINDACO ELETTO

• Faeto (606) PAVIA MICHELE SINDACO ELETTO FAETO TRASPARENZA E RICONCILIAZIONE

• Peschici (4.305) D'ARENZO LUIGI SINDACO ELETTO (SÌ AMO PESCHICI)

• Pietramontecorvino (2.511) ZUPPA DOMENICO ALFONSO SINDACO ELETTO (PIETRA FUTURA)

• San Marco la Catola (890) PIACQUADIO LUIGI SINDACO ELETTO (BENE COMUNE)

• San Paolo di Civitate (5.563) RUBINO COSTANTINO SINDACO ELETTO (UNA SAN PAOLO MIGLIORE)

• Vico del Gargano (7.353) SCISCIO RAFFAELE SINDACO ELETTO (IMPEGNO CONTINUO)

BASILICATA

MT

• Scanzano Jonico (*) (7.525) CARIELLO PASQUALE SINDACO ELETTO (SCANZANO RINASCE)

• Tricarico (*) (4.857) PARADISO PAOLO SINDACO ELETTO (ATTIVA TRICARICO)

PZ

• Atella (3.681) TELESCA GIUSEPPE DONATO SINDACO ELETTO (NUOVATELLA)

• Forenza (1.875) MASTRANDREA FRANCESCO SINDACO ELETTO FORENZA AUTENTICA

• Genzano di Lucania (5.303) CERVELLINO VIVIANA SINDACO ELETTO (PROGETTO DEMOCRATICO PER GENZANO)

• Lagonegro (*) FALABELLA SALVATORE SINDACO ELETTO (LAGONEGRO NEL FUTURO)

• Lavello (13.028) CARRETTA ANTONIO SINDACO ELETTO (INSIEME PIU' FORTI)

• Muro Lucano (4.960) SETARO GIOVANNI SINDACO ELETTO (PROGETTO COMUNE)

• Pietrapertosa (924) COLUCCI TERESA SINDACO ELETTO

• Pignola (6.783) DE LUCA ANTONIO SINDACO ELETTO (OBIETTIVO COMUNE)

• Ripacandida (1.594) CHIARITO MICHELE DONATO SINDACO ELETTO

• Ruvo del Monte (1.001) MIRA PIETRO SINDACO ELETTO RUVO POSSIBILE

• Sasso di Castalda (751) NARDO ROCCHINO SINDACO ELETTO

• Vaglio Basilicata (1.880) SANTOPIETRO FRANCESCO SINDACO ELETTO (VAGLIO IN MOVIMENTO)

