Regionali Centrodestra: 'Tanto tuonò, che piovve' Via libera a Fitto in Puglia

I candidati del centrodestra per le Regionali saranno Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia.

Lo dicono i leader di Lega, FdI e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi in una nota congiunta.

Alla fine Fratelli d'Italia la spunta in Puglia, riuscendo a confermare la candidatura alla presidenza della Regione di Raffaele Fitto, ripetutamente avversata e contrastata dalla Lega e dallo stesso Matteo Salvini, che era arrivato a paventare ipotesi di illegittimità e a non bloccare la segreteria regionale leghista sulla presentazione - anche in forma ufficiale - del candidato Trifone Altieri per la Lega stessa.

"Ho fatto le congratulazioni e in bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande sfida che lo attende e che ci attende - ha dichiarato a caldo in una nota diffusa lo stesso Nuccio Altieri - dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini. Ora siamo pronti a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa, vivere e lavorare. Una Puglia - ha concluso - a zero burocrazia e all’avanguardia nell’attrarre investimenti in un territorio bellissimo che merita di vivere di lavoro e non suddito dei sussidi dei potenti di turno. Daremo alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà e dignità: questa è la nostra promessa".





Il centrodestra esprimerà candidati unitari anche alle Comunali. L'accordo raggiunto prevede che la Lega indichi i candidati in alcune città del centro-sud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, mentre Forza Italia e Fratelli dItalia esprimeranno candidati in altre città al voto.

