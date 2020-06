Regionali, centrodestra verso Fitto in Puglia e candidato Lega in Campania

Mauro D’Attis (FI) lo aveva anticipato con chiarezza: “Sarà Forza Italia a garantire l’unità del centrodestra: in Puglia come altrove. Abbiamo grande fiducia nelle scelte del nostro Presidente Berlusconi e riconosceremo il candidato presidente della Regione Puglia, che i leader sceglieranno con l’intera coalizione unita e coesa, per rispondere alla domanda di cambiamento dopo 15 anni di buio per la nostra Puglia”.

“Il resto è giusto che sia lasciato alla corretta competizione tra le forze politiche con l’interesse di rappresentare al meglio i pugliesi - ha aggiunto D'Attis - tenendo presente che per Forza Italia esiste solo il candidato a Presidente, che a breve guiderà ufficialmente la nostra coalizione in Puglia, ed esiste solo il centrodestra unito per battere Emiliano e il suo centrosinistra".

"Non esistono per noi ipotesi di ticket tra presidente e vicepresidente, che non hanno ragion d’essere e sarebbero irricevibili - ha ribadito D'Attis - l’ho detto durante la manifestazione di martedì e lo ribadisco oggi. Forza Italia è determinante e siamo in crescita: non lo dicono solo i sondaggi, ma l’aumento di adesioni al partito nel nostro territorio”.

In pratica, il via libera in Campania alla richiesta di visibilità da parte della Lega, che potrebbe presentare il suo candidati alla presidenza della Regione, porterebbe allo sblocco definitivo e a pieno titolo della candidatura di Raffaele Fitto in Puglia in quota Fratelli d’Italia. Con buona pace delle fughe in avanti della segreteria locale della Lega e dell’ipotesi lista del presidente di Nuccio Altieri.

I sondaggi commissionati alla Swg avrebbero favorito questa piega delle decisioni in seno al consesso collegiale romano del centrodestra, con i segretari Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Dopotutto Forza Italia aveva ottenuto la candidatura e poi la presidenza nella Regione Calabria, dove l’unità del centrodestra ha dato i suoi risultati. E proprio in funzione di quell’unità che il passo indietro di Forza Italia potrebbe aprire gli orizzonti di Puglia e Campania alle speranze sopite - per quanto riguarda i pugliesi - di quanti soffrono l’ipotesi di un secondo mandato Emiliano, con la prospettiva lunga, più che verosimile poi, di una successione programmata con Antonio Decaro.

(gelormini@gmail.com)

-------------------------

Pubblicato sul tema: Elezioni Puglia, Centrodestra avanti. Altieri-Fitto alla pari. Sondaggio Swg

Regionali, Lega Puglia corre e presenta suo candidato con relativo programma