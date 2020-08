Regionali, PD presenta le liste Laricchia (M5S) sulle barricate

Marco Lacarra, Segretario regionale del Partito Democratico, presenta le liste del PD Puglia per le prossime elezioni regionali. "Siamo orgogliosi di aver costruito una squadra forte - dichiara Lacarra - con ben 22 donne su 49 candidati".

"Ringraziamo ancora Elena Gentile - aggiunge Lacarra - persona generosa che ha dato e continua a dare tanto al nostro Partito, al punto di mettersi in gioco anche in territori non suoi, come le province di Bari e Lecce in cui sarà candidata".

"Quanto al dibattito delle ultime ore in merito al perimetro della coalizione del centrosinistra - sottolinea il Segretario regionale PD - ricordiamo che la nostra forza politica ha provato più volte a includere nel percorso di avvicinamento a queste elezioni tutte le formazioni che fanno parte del Governo nazionale. Purtroppo né il Movimento 5 Stelle né Italia Viva hanno ritenuto di condividere tale percorso con noi, malgrado lo stesso Michele Emiliano abbia deciso di sottoporsi alla prova delle primarie, proprio al fine di agevolare questo possibile cammino comune".

Noi continuiamo a pensare - conclude Lacarra - che sia assurdo che le forze politiche che governano insieme il Paese non si presentino compatte a elezioni regionali di importanza cruciale. I veri avversari dei progressisti sono nello schieramento delle destre, che non possiamo permetterci di vedere di nuovo alla guida della Regione".

Nel frattempo, nonostante i risultati sulle alleanze della piattorfa Rousseau e un'intervista del presidente Conte (che invita il Movimento a un accordo col Pd in Puglia e Marche), resta saldamente sulle barricate Antonella Laricchia (M5S), tanto da utilizzare metafore dal taglio chiaramente rivoluzionario: "La mia presenza non è scontata, chiaramente sono sacrificabile in ogni momento se qualcuno lo decide dall'alto. Ma non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto trovate il coraggio di tagliarla, se volete salvare la mala politica di Emiliano e Fitto, perché finché non sarò rimossa da questo ruolo che mi è stato attribuito, andrò avanti a guidare questa opportunità di cambiamento".

Poi Laricchia prosegue: "Più importanti dei miei vantaggi personali (mi hanno promesso poltrone certe, prestigio assicurato) o di Giuseppe Conte (una maggioranza parlamentare teoricamente più rinsaldata), ci sono gli interessi dei pugliesi".

Intanto anche il ministro per gli Affari regionali, il pugliese Francesco Boccia, ad Agorà su Rai 3 ha annunciato: "Mi aspetto che in queste ore il Movimento 5 stelle risponda all'appello di Conte. Il Pd ha già risposto, mi aspetto una risposta su Marche e Puglia, augurandomi che si superi un ottuso no". Poi ha aggiunto: "Se questa risposta non dovesse arrivare, sarà inevitabile la nostra richiesta (agli elettori cinque stelle, ndr), dove possibile, di voto disgiunto, perché se non si vota il candidato di centrosinistra vince la destra".

E torna sull'argomento anche il segretario regionale dei dem, Marco Lacarra, puntualizzando: "Pensare che il voto regionale non abbia alcun riverbero sul governo nazionale credo sia un atteggiamento irresponsabile. E' evidente - ha aggiunto - che non è nella mia disponibilità far cadere un governo. E' evidente che il mio ruolo è quello di segretario regionale, ma sono un dirigente politico e deputato e credo di avere il diritto di esprimere delle valutazioni politiche".

Le liste del Partito Democratico, con i candidati elencati in ordine alfabetico:

BARI

Alessandro Capurso

Stefania Cardo

Domenico De Santis

Nicola Di Bari

Maria Filomeno

Elena Gentile

Giovanni Giannini

Pasquale Giotta

Mario Loizzo

Simonetta Lorusso

Anita Maurodinoia

Leonardo Palmisano

Francesco Paolicelli

Lucia Parchitelli

Francesca Pietroforte

BAT

Anna Amorosini

Debora Ciliento

Filippo Caracciolo

Ruggiero Mennea

Giovanni Vurchio

BRINDISI

Fabiano Amati

Maurizio Bruno

Carmelo Grassi

Marialuce Rollo

Antonella Tateo

FOGGIA

Francesco Paolo Campo

Teresa Cicolella





Isabella Damiani

Guido De Rossi

Antonella Leccese

Matteo Masciale

Anna Rita Palmieri

Raffaele Piemontese

LECCE

Sergio Blasi

Anna Maria Capodieci

Loredana Capone

Elena Gentile

Donato Metallo

Vincenzo Passaseo

Anna Rita Perrone

Sandro Ruggio

Francesca Stendardo

Giuseppe Vergari

TARANTO

Vincenzo Di Gregorio

Lucio Lonoce

Michele Mazzarano

Annarita Palmisano

Donato Pentassuglia

Lucia Pompigna

Anna Sgobbio

