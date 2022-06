Teatro Petruzzelli Stagione 2023, si gioca d'anticipo con stupore e meraviglia

La Fondazione Teatro Petruzzelli presenta i nuovi cartelloni della “Stagione d’Opera e Balletto” e della “Stagione Concertistica” per il 2023.

Novità assoluta la partenza della “Campagna Abbonamenti 2023” prima della pausa estiva, con la prelazione dedicata agli Abbonati delle Stagioni 2022 e i nuovi tesseramenti.

La Bohème ph Mirco MaglioccaGuarda la gallery

La “Stagione d’Opera e Balletto 2023” propone 10 titoli:

2 nuove prestigiose produzioni della Fondazione Teatro Petruzzelli, Turandot di Giacomo Puccini (a breve tutti i dettagli) e The Rape of Lucretia di Benjamin Britten, per la regia di Yannis Kokkos.

1 grande ritorno: La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Hugo de Ana, fra gli allestimenti più acclamate della Fondazione Teatro Petruzzelli,

5 produzioni di caratura internazionale firmati dai grandi nomi della lrica: Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini per la regia di Davide Livermore, Salomè di Richard Strauss, per la regia di Damiano Michieletto, Attila di Giuseppe Verdi, per la regia di Daniele Abbado, Otello di Giuseppe Verdi, per la regia di Francesco Micheli, Tannhäuser di Richard Wagner, per la regia di Patrick Lange.

2 appuntamenti dedicati alla grande danza con le compagnie Les Ballets de Montecarlo e Béjart Ballet Lausanne.

La “Stagione Concertistica 2023” offre al pubblico 23 appuntamenti per “palati fini” con grandi concerti dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli e solisti d’eccezione, top star della scena musicale mondiale:

- i pianisti Michail Pletnev, Hélène Grimaud, Alexander Lonquich, Grigory Sokolov, Arcadi Volodos, Alexander Malofeev, Nikolai Luganski,

- il violoncellista Gautier Capuçon,

- i violinisti Arabella Steinbacher, Sergey Khachatryan, Kolja Blacher, Alena Baeva, Bomsori,

- il violista Antoine Tamestit,

il clarinettista Jorg Widmann,

l’Orchestra Camerata Salzburg, l’Orchestra Concert des Nations, diretta da Jordi Savall,

il Sestetto Kolja Blacher, il Quartetto Ébène, l’Ensamble Barocco La Lira di Orfeo con il controtenore Raffaele Pe.

I programmi scelti per i concerti della Stagione 2023 propongono insieme a capolavori assoluti della letteratura musicale, l’esecuzione di opere che più raramente si ha la possibilità di ascoltare nelle sale da concerto come Vita d’eroe di Richard Strauss, la Sinfonia n.9 di Gustav Mahler, la Sinfonia n.9 di Dmitrij Šostakovič, il Salmo IX per coro e orchestra di Goffredo Petrassi e la Sinfonia in fa diesis minore di Erich Korngold.

Da segnalare Dialoghi di rinascita, per coro misto ed elettronica (2021) di Pasquale Corrado, in prima esecuzione pubblica, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, con la direzione di Fabrizio Cassi e il Concerto per percussioni e orchestra, in prima esecuzione assoluta, commissionato dalla Fondazione Teatro Petruzzelli al compositore Carlo Boccadoro, solista Filippo Lattanzi (percussioni), diretto da Pascal Rophé.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro, in costante allenamento con Hansjörg Albrecht (Direttore Principale Ospite per la Musica sinfonica) e Giacomo Sagripanti (Direttore Principale Ospite per l’Opera lirica) si avvicenderanno i direttori Stefano Montanari, Marc Albrecht, Pascal Rophé, Jordi Bernàcer, Jaume Santonja.

Le Campagne Abbonamenti 2023 cominceranno il primo luglio e andranno avanti fino al 30 luglio (dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00). Dopo la pausa estiva si proseguirà dal 23 agosto fino al 30 settembre (dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).

Gli Abbonati alle Stagioni 2022 avranno diritto di prelazione e potranno rinnovare le loro tessere al Botteghino del Teatro.

Chi desidera rinnovare l’abbonamento con bonifico bancario potrà farlo, sempre a partire dal primo luglio, scrivendo una mail a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome del titolare dell’abbonamento, turno di abbonamento, settore e posti, numero di abbonamenti ed eventuali riduzioni. Alla successiva conferma della biglietteria del Teatro, bisognerà allegare la ricevuta di versamento del bonifico bancario. Le coordinate bancarie saranno indicate dal botteghino.

Attila I cast Guarda la gallery

I nuovi abbonamenti potranno essere acquistati sia direttamente al Botteghino, sia online sul sito www.vivaticket.it.

La Stagione Concertistica

1) Giovedì 5 gennaio alle 20.30

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Hansjorg Albrecht direttore

Michail Pletnev pianoforte

In programma:

Ouverture da Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n.24 in do minore K491 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, Vita d’eroe di Richard Strauss.

2) Giovedì 19 gennaio alle 20.30

Gautier Capuçon violoncello

Nikolai Luganski pianoforte

In programma:

Sonata per violoncello in re minore di Claude Debussy, Sonata per violoncello e pianoforte in re minore op.40 di Dmitrij Šostakovič, Sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, Op. 19 di Sergej Rachmaninov.

3) Giovedì 26 gennaio alle 20.30

Coro del Teatro Petruzzelli

Fabrizio Cassi direttore

In programma:

Quatres petites prières de Saint Francois d’Assises, per coro maschile di Francis Poulenc, 6 Choeurs per coro femminile e pianoforte di Florent Schmitt, Der Abend op.34 n.1 di Richard Strauss, Dialoghi di rinascita, per coro misto ed elettronica (2021) di Pasquale Corrado.

- Prima esecuzione pubblica – Commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli.

4) Venerdì 3 febbraio alle 20.30

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Stefano Montanari direttore

In programma:

Sinfonia n.9 di Gustav Mahler.

5) Giovedì 9 febbraio alle 20.30

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Giacomo Sagripanti direttore

Antoine Tamestit viola

In programma:

Aroldo in Italia op.16 di Hector Berlioz, Il Canto di Orlando, per coro e orchestra di Paolo Arcà, Sinfonia n.9 di Dmitrij Šostakovič

6) Sabato 18 febbraio alle 19.00

Camerata Salzburg

Hélène Grimaud pianoforte

Giovanni Guzzo violino concertatore

In programma:

Concerto per pianoforte e orchestra in re minore K466 di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 39 K543 di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte in la minore op. 54 di Robert Schumann.

7) Mercoledì primo marzo alle 20.30

Kolja Blacher violino

Christoph Streuli violino

Christoph von der Nahmer violino

Kyoungmin Park viola

Claudio Bohorquez violoncello

Sunwook Kim pianoforte

In programma:

Concerto in re maggiore per violino, pianoforte e quartetto d’archi di Ernest Chausson, Quintetto per pianoforte e archi op 34 di Johannes Brahms.

8) Venerdì 17 marzo alle 20.30

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Marc Albrecht direttore

Arabella Steinbacher violino

In programma:

Der Freischütz ouverture di Carl Maria von Weber, Concerto per violino di Max Bruch, La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij.

9) Giovedì 23 marzo alle 20.30

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Hansjorg Albrecht direttore

Eleonora Bellocci soprano

Anke Vondung mezzosoprano

Patrik Reiter tenore

Pavel Kudinov basso

In programma:

Sinfonia n.3 “Liturgique” di Arthur Honneger, Requiem in re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart.

10) Martedì 18 aprile alle 20.30

Sergey Khachatryan violino

Lusine Khachatryan pianoforte

In programma:

Ciaccona dalla Partita n. 2 per violino solo di Johann Sebastian Bach, Sonata per violino e pianoforte n. 4 in La maggiore Di Franz Schubert, Sonata per violino in sol minore Claude Debussy, Sonata per violino in si minore Ottorino Respighi.

11) Martedì 23 maggio alle 20.30

Pietro De Maria pianoforte

In programma:

Le Rappel des Oiseaux (Les Cyclopes, Les Sauvages, L’Entretien des Muses, La Poule) di Jean Philippe Rameau, Sonata per pianoforte n. 21 in do maggiore, op. 53 “Waldstein” di Ludwig van Beethoven, Mazurca in la minore op. 67 n. 4, Mazurca in do maggiore op. 24 n. 2; Mazurca in do diesis op. 63 n. 3, Valzer in la bemolle maggiore op. 42; Notturno op. 55 n. 2 in mi bemolle maggiore; Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54; Ballata n. 4 in fa minore op. 52 di Fryderyk Chopin.

12) Domenica 28 maggio alle 19.00

Le Concert des Nations

Jordi Savall direttore

In programma

Sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, “Pastorale” di Ludwig van Beethoven La Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 di Ludwig van Beethoven

13) Mercoledì 7 giugno alle 20.30

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Pascal Rophé direttore

Filippo Lattanzi percussioni

In programma:

L’apprendista stregone di Paul Dukas, Concerto per percussioni e orchestra – prima esecuzione assoluta- commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli di Carlo Boccadoro, Daphnis et Chloé, balletto di Maurice Ravel.

14) Martedì 20 giugno alle 20.30

Raffaele Pe controtenore

La Lira Di Orfeo, Ensemble barocco

In programma:

Giulio Cesare, eroe barocco Sinfonia di Geminiano Giacomelli (1692-1740), Il cor che sdegnato di Geminiano Giacomelli (1692-1740), Sdegnoso turbine di Carlo Francesco Pollarolo (1653-1723), Sinfonia di George Friedrich Händel (1685-1759), Va tacito e nascosto di George Friedrich Händel (1685-1759), Empio dirò tu sei di George Friedrich Händel (1685-1759), Sinfonia di Francesco Bianchi (1752-1810), Spargi omai di dolce oblio di Niccolò Piccinni (1728-1800), Al lampo dell'armi di George Friedrich Händel (1685-1759), Saprò d’ogn’alma audace di Francesco Bianchi (1752-1810).

15) Mercoledì 27 settembre alle 20.30

Orchestra Del Teatro Petruzzelli

Giacomo Sagripanti direttore

Alexander Lonquich pianoforte

In programma:

Concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms, Sinfonia n.7 di Antonín Dvořák.

16) Domenica 8 ottobre alle 19.00

Pierre-Laurent Aimard pianoforte

Jorg Widmann clarinetto

In programma:

4 Pezzi op 5 di Alban Berg, Jatekok di György Kurtág, Fantasiestuecke op 73 di Robert Schumann,

Fantasia per cl solo di Jörg Widmann, Gran Duo Concertante di Carl Maria von Weber.

17) Sabato 21 ottobre alle 19.00

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Jordi Bernàcer direttore

Alena Baeva violinista

In programma:

Una notte sul Monte Calvo di Modest Musorgskij, Concerto n.2 per violino e orchestra di Karol Szymanowski,

Sinfonia n.5 di Dmitrij Šostakovič.

petruzzelli opt (1)Guarda la gallery

18) Mercoledì 1 novembre

Grigory Sokolov pianoforte

Programma da definire

19) Sabato 11 novembre alle 19.00

Quartetto Ébène

In programma:

String Quartet, Op. 20 No. 3 di Franz Joseph Haydn, String Quartet No. 3, SZ 85 di Béla Bartók, String Quartet No. 15, D 887 di Franz Schubert.

20) Sabato 18 novembre alle 19.00

Arcadi Volodos pianoforte

Programma da definire

21) Sabato 25 novembre alle 19.00

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Jaume Santonja direttore

Bomsori violino

In programma:

Concerto per violino in re maggiore op.61 di Ludwig van Beethoven, Salmo IX per coro e orchestra di Goffredo Petrassi.

22) Sabato 2 dicembre alle 19.00

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Hansjorg Albrecht direttore

Andrea Lucchesini pianoforte

In programma:

Leonora 3 ouverture di Ludwig van Beethoven, Concerto n.1 in do maggiore per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, Sinfonia in fa diesis minore di Erich Korngold.

23) Sabato 16 dicembre alle 19.00

pianista Alexander Malofeev

In programma:

Suite n. 1 in si bemolle maggiore HWV 434 di Georg Friedrich Händel, Ground in do minore, ZD 221 di Henry Purcell, Passacaglia in sol minore da “Apparatus musico-organisticus” di George Muffat, Concerto per organo solo n. 2 in la minore (da A. Vivaldi), BWV 593 di Johann Sebastian Bach-Samuil Feinberg, Andante spianato et Grande Polonaise brillante op. 22 di Fryderyk Chopin, Il Sogno di Elsa da Lohengrin, S. 446, No. 2 di Richard Wagner-Franz Liszt, Tannhäuser Overture, S. 442 di Richard Wagne

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it - Telefono: 080.9752810.

(gelormini@gmail.com)