Tratta Foggia-Benevento,Capone: 'Ministro Salvini evasivo'

“Il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini ha fatto sapere che la prossima settimana potrà dare maggiori informazioni sulla fine dei lavori che stanno bloccando la tratta Foggia - Benevento, ma questa sua risposta non è sufficiente per risolvere i gravi disagi che stanno affrontando in questi giorni migliaia di persone che devono raggiungere Roma e la Puglia, oltre ad una parte della Campania. Una risposta quella del ministro insufficiente e per nulla rassicurante”, ha affermato la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone.

“Servono soluzioni alternative immediate - ha aggiunto Capone - soprattutto in vista della settimana di Pasqua. Ci sono studenti, pendolari e lavoratori che non sanno come tornare a casa o raggiungere il posto di lavoro. Per non parlare del grave danno economico per la nostra regione in termini di turismo in vista delle festività e dei primi week end primaverili. Torniamo a ribadire la nostra richiesta affinchè Il ministro si attivi subito per aumentare il numero dei collegamenti degli autobus che garantiscano agli utenti un viaggio dignitoso e non come raccontano le cronache degli ultimi giorni”.

“Intanto ringrazio Aeroporti di Puglia per il lavoro svolto con Ita e per il risultato raggiunto con l’aggiunta di 18 voli sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile lungo la tratta Roma Fiumicino con l’applicazione di una tariffa base per così dire agevolata. È arrivato il momento – conclude Capone - di affrontare la questione delle infrastrutture e dei collegamenti nel Mezzogiorno con una programmazione solida e con importanti risorse da investire”.

