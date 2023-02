Una proposta di legge per istituire la Fondazione 'La Disfida di Barletta'

Una proposta di legge regionale per istituire la Fondazione della Disfida di Barletta, ad annunciarla è stato il consigliere regionale, capogruppo di Con Emiliano, Giuseppe Tupputi, direttamente dalla BIT di Milano.

“Ho scelto questa giornata, il 13 febbraio, anniversario di quell’epico scontro fra 13 cavalieri italiani e 13 francesi, e la Borsa internazionale del turismo, la più importante vetrina del settore - spiega Tupputi - per annunciare una progettualità sulla quale c’è già stata una condivisione con l’Amministrazione comunale di Barletta, per portare la città e questo evento là dove meritano di essere, in un contesto di promozione turistico – culturale che va bel al di là dei confini regionali e nazionali”.

“È infatti fondamentale e necessario - ha aggiunto Tupputi - che si faccia rete fra i diversi livelli istituzionali, al di là dei campanili e delle ideologie, nel rispetto del mandato elettorale di cui i cittadini ci investono: governare per la crescita e il benessere loro e del territorio. A questo siamo chiamati e questo dobbiamo fare, nel solco di come il governatore pugliese Michele Emiliano ha lavorato e sta lavorando, mettendo da parte inutili schermaglie per raggiungere i grandi risultati che la Puglia merita di raggiungere”.

“La Puglia è la regione più bella al mondo - ha concluso Tupputi - ma dobbiamo fare conoscere le singole territorialità, lavorando insieme consiglieri regionali e sindaci”.

Attaccato, a tal proposito dal gruppo consigliare cittadino di Fratelli d'Italia, Giuseppe Tuppiuti, con una nota, ha precisato: "Nessuna fuga in avanti, da parte mia, sulla vicenda della Fondazione della Disfida di Barletta. Non è mio costume e, soprattutto, non ne vedo la necessità. Rimango, pertanto, sorpreso dalle dichiarazioni dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia".

"Il mio annuncio, di stare lavorando a una proposta di legge per la istituzione della suddetta Fondazione, è solo la conseguenza di una richiesta avanzata dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, a me e all’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane. Più volte il sindaco, durante la conferenza stampa a Palazzo Della Marra del del 1° febbraio scorso, organizzata per divulgare la notizia “storica”, come egli stesso ebbe a definirla, e di fatto lo è, che per la prima volta la rievocazione della Disfida è entrata nel bilancio regionale, ha sollecitato me e Lopane a intraprendere l’iter istitutivo della Fondazione".

"Invito - ha ribadiro Tupputi - che ho prontamente accolto, incurante del fatto che a Barletta il movimento CON stia all’opposizione, giacché ritengo che sia uno strumento essenziale per dare il giusto slancio alla Disfida. Così, da subito, con l’assessore abbiamo dimostrato la nostra collaborazione, come si deve fra le istituzioni che rappresentiamo".

"Di conseguenza, senza perdere tempo, e spinto dall’attaccamento e dall’amore per la nostra città (e per i miei concittadini), una città che tanto mi ha dato e che in egual misura vorrei ricambiare - ha sottolineato Tupputi - ho iniziato a lavorare al progetto. Aggiungo anche che, per le vie brevi, Cannito e io abbiamo avuto diverse interlocuzioni, ipotizzando persino la possibile ubicazione della Fondazione".

"Detto ciò e lungi da me voler raccogliere la sterile polemica su presunte fughe in avanti da parte mia, sarei curioso di sapere se la nota di FdI sia stata concordata con il sindaco, perché, se così fosse, i consiglieri che l’hanno sottoscritta non avrebbero un problema con il consigliere regionale, ma con il loro sindaco, manchevole nel comunicare loro, qualora fosse obbligato a farlo, le nostre interlocuzioni".

"Da parte mia, non v’è mai stata la volontà di oscurare alcuno, ma il solo obiettivo di arrivare alla istituzione della Fondazione della Disfida, per la quale, ribadisco, metto a disposizione della città il mio ruolo istituzionale, in un percorso che condividerei, se il sindaco lo ritenesse opportuno. Oppure, dovrei dire, previa autorizzazione del gruppo consiliare di FdI? Ripeto, sarebbe auspicabile condividere questo percorso, con l’amministrazione comunale e i consiglieri comunali tutti, e collaborare alla stesura della proposta di legge regionale. Ricordo innanzi tutto a me stesso, così nessuno potrà sentirsi offeso, che Barletta è dei barlettani e non di chi, temporaneamente, e in alcuni casi anche fortunatamente, si trova ad amministrarla. Pertanto, la classe politica sia d’esempio e cerchi di emanciparsi dal pensiero di Guicciardini, della cura del 'particulare'. In questo caso sarebbe meglio un orientamento machiavellico, atteso che il fine che giustifica i mezzi è la Fondazione della Disfida di Barletta".

