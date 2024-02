Vito Leccese vede Michele Laforgia, obiettivo primario: unire la coalizione

Elezioni Amministrative a Bari - Vito Leccese ha incontrato Michele Laforgia e a margine dell'incontro a diffuso una nota: “Ho detto che avrei dialogato con tutti e ho cominciato con il mio primo alleato in questa partita. Incontro cordiale e proficuo”.

Bari MunicipioGuarda la gallery

“Coerentemente con quanto ho detto sin dalle prime ore in cui ho accettato la proposta di candidatura a sindaco di Bari - ha sottolineato - sto cercando di dialogare con tutte le forze politiche e le personalità in campo. Per questo mi è sembrato giusto incontrare oggi Michele Laforgia, come prima persona coinvolta insieme a me in questo percorso".

Vito Leccese Bari3Guarda la gallery

"A lui ho offerto tutta la mia disponibilità a trovare punti di confronto e d’intesa - ha aggiunto Leccese - per condividere una proposta da offrire al vaglio del tavolo della coalizione che si riunirà nei prossimi giorni. Certo che dobbiamo compiere tutti gli sforzi necessari per unire la coalizione e presentarci compatti al giudizio degli elettori. Sarà il tavolo della coalizione a valutare lo strumento più idoneo per raggiungere questo obiettivo”.

“È stato un incontro interlocutorio - ha commentato Michele Laforgia - ma senz’altro opportuno per discutere con Vito Leccese il percorso in vista della convocazione del Tavolo della coalizione che si terrà venerdì 16 febbraio".

“Prima di tutto - ha continuato Laforgia - abbiamo entrambi espresso la volontà di tenere unito e allargare il fronte progressista ed evitare una divisione che i nostri elettori non comprenderebbero. Abbiamo inoltre condiviso la necessità di riprendere il confronto sulle candidature e sulle linee programmatiche fra tutte le forze politiche convocate per venerdì prossimo, compreso il Movimento Cinque Stelle, cercando di arrivare a una posizione unitaria”.

“Se non si arriverà a convergere su un unico candidato - ha concluso Laforgia - il Tavolo della coalizione dovrà indicare un metodo di coinvolgimento e consultazione della base, che a mio avviso, e per ragioni più volte espresse non solo da me, dovrà essere diverso dalle primarie”.

Domenico De Santis PDGuarda la gallery

A commentare l'incontro anche il Segretario del Pd Puglia, De Santis: “Sappiamo che Vito Leccese e Michele Laforgia hanno avuto nel pomeriggio un incontro interlocutorio. È una buona notizia in vista di una sintesi fra coloro che al momento sono i candidati in campo per il centro sinistra. Il partito democratico ha lavorato per individuare una candidatura unitaria che ha trovato sintesi in Vito Leccese, per garantire la continuità con le amministrazioni Emiliano e Decaro".

"Prendiamo atto che dopo diversi mesi finalmente si viene incontro all’idea di coinvolgere tutto il popolo del centrosinistra nella scelta del futuro candidato sindaco. Sicuramente gli appelli alle primarie di Vendola, di Emiliano e di tanti intellettuali e militanti di area sono stati molto importanti. Ora non dobbiamo perdere altro tempo né esercitarci su alchimie e tecnicismi".

"All’esito della discussione politica che si avrà al tavolo della coalizione, in assenza di una sintesi unitaria, non dovremo dimenticare che le primarie, con le loro regole, hanno consentito a questa Regione e a questa città di avere le migliori esperienze amministrative. Se ne potrà discutere al prossimo tavolo della coalizione con serenità e spirito di squadra.”

(gelormini@gmail.com)

--------------------

Pubblicato sul tema: Elezioni a Bari, Vito Leccese il passo dalla stanza di fianco

Vito Leccese sarà il candidato sindaco di Bari per il centrosinistra