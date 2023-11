Yes We A.R.E. la moda in Puglia fa tappa a Martina Franca

presentazione yes we are (2)

di Silvia Viterbo

Continua il viaggio della Moda in Puglia e questa volta a Martina Franca nella masseria Palesi, difficile da raggiungere, ma di una bellezza recuperata con restauro conservativo che crea una atmosfera particolare.

Sfilano moda maschile e femminile in questa edizione di “Coaturier”, che si svolge in questa nuova programmazione sostenuta dalla Regione per garantire alla moda pugliese un futuro internazionale. Tanti i buyer stranieri, anche una blogger e tanti ospiti per cui la sfilata è stata replicata.

IMG 4494Guarda la gallery

Il coup de foudre è per la collezione di Michele Achille, che trasforma i tessuti pregiati in alpaca e cachemire, in tele bianche su cui portare graffiti o street art. Il taglio altamente sartoriale dona ai capi una allure avvolgente e sofisticata, e la scelta dei colori è audace e raffinata insieme.

Preziosi i velluti con pantaloni morbidi e giacche strutturate in maniera moderna, ma sempre classica perche i suoi non sono capi di tendenza, ma realizzazioni sofisticate e particolari che diventano senza tempo.

Sfilano altri marchi maschili noti: Cleric la bottega, Frandrè, Massacri, con capi eleganti da sera o sportivi da giorno, e il giaccone a quadri sulla giacca sportiva è molto bello. Latorre, realizza capi eleganti o da giorno, con stoffe molto belle e sfumature di colore raffinate ispirate a New York, definendo quattro linee stilistiche legate a posti iconici della città.

Sfilano le modelle di Rossorame, che assorbe l’attenzione con le sue stoffe preziose tramate di oro e con motivo di foglie che ritaglia negli abiti e nei corpetti o fa esplodere nella cappa in delicata tonalità di azzurro che di muove suadente intorno al corpo. Ci sono anche abiti sexy come quello nero con trasparenze inusuali, quello azzurro con ritagli di volant distribuiti sul corpo, o esaltanti il corpo come quello verde col corpetto aderentissimo e trame luminose nel décolleté.

IMG 4508Guarda la gallery

Creazioni suggestive sartoriali create per esaltare la personalità di ogni donna. Ritorna Gianni Calignano, uno degli interpetri più famosi di AltaRoma, che rende completamente trasparenti le gonne in tulle portate con calze nere opache, e scopre la schiena in un tratteggio di femminilità esaltante. Le giacche kimono con le scritte luminose e le maxi fusciacche in tinte contrastanti, i vestiti neri sexy e femminili accanto a quello infantile in pizzo bianco e nero, le cinture a fascia, alte e ricamate, tratteggiano un mondo di femminilità provocante, smorzata dal nero cupo dell’intimo che raddolcisce il tutto.

Una sfilata di successo, una alternanza uomo/ donna, che assorbe l’attenzione di tutti gli ospiti e ancora una volta la conclusione affidata a Daniele Del Genio, che già propulsore della produzione moda di Martina Franca, sta provando a lanciare la Puglia a livello nazionale e internazionale.

----------------------

Pubblicato sul tema: Yes We A.R.E. settimana della Moda in Puglia attraverso 4 suggestive sfilate

Yes We A. R.E. prima serata Castello Marchionne - Conversano