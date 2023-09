Riccardo Ruggeri, la luce guida per coloro che cercano il successo online.

E' la vendita di prodotti non tangibili (che non si possono spedire materialmente) come Ebook, Pdf, File, software, o app con le quali abbiamo a che fare, normalmente, ogni giorno, senza sapere esattamente da chi acquistiamo e come vengano venduti.

È un nuovo modo di fare business per molti, ma è necessaria una formazione che permetta anche a chi parte da zero, di guadagnare, grazie alle giuste informazioni e un affiancamento da parte di professionisti del settore.

È questo il caso del giovanissimo Riccardo Ruggeri, 22 anni, che ha iniziato a specializzarsi nel settore quando andava al liceo.

“Ho cominciato per passione e divertimento”-dice Ruggeri-“non sono il classico ragazzo che vuole raccontare la sua storia strappalacrime; vengo da una famiglia di imprenditori e ho sempre voluto creare una mia indipendenza. Ho creato decine di E-commerce di prodotti digitali migliorando mese dopo mese, incassando decine di migliaia di euro semplicemente dal mio computer”.

Come hai iniziato nel concreto?

“Tutto è nato a Londra; una persona mi ha parlato di questo business e per me si è aperto un nuovo mondo; un esempio sono i filtri per migliorare le foto-è stato il mio primo prodotto venduto-quelli che vengono chiamati dai più esperti ‘’Preset’’. Sono seguiti, poi, ebook, pdf, file e software di ntelligenza artificiale, in generale tutti prodotti che non richiedono alcun tipo di spedizione”.

Diplomato come Geometra, ha capito che lo studio non era sicuramente il suo percorso per un simbolo della generazione Z che vuole subito mettersi a lavorare e a percorrere la strada concreta di una professione online senza seguire un percorso già segnato, fatto di scuola, laurea, lavoro, debiti, pensione.

“Questo business non è ancora noto a tutti, nonostante ognuno di noi (o quasi) acquisti prodotti online, non ci sono spese di spedizione, nessun fornitore da pagare, margini di guadagno più alti, niente magazzino e solo prodotti digitali”.

Quali sono i più venduti?

“Senza ombra di dubbio gli Ebook, un prodotto semplice da creare e da vendere, ma dipende dai trend e dal periodo dell’anno. Faccio un’approfondita ricerca di mercato per trovare il giusto prodotto da vendere andando successivamente a delegarne la creazione.”

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

“Non voglio basarmi solo sul guadagno, voglio impattare sulla vita degli altri e cambiarla in meglio, facendo scoprire questo mondo ancora poco conosciuto. Il mercato dell’E-commerce cresce ogni anno a dismisura (valutato 48.1 Miliardi di euro nel 2022) e chi decide di stare dalla parte giusta può generare entrate semplicemente dal proprio computer, anche come secondo lavoro.’’

Quali difficoltà hai trovato in questo settore?

“Se non si è seguiti nella ricerca dei prodotti, si rischia una perdita di tempo; anche se è un business a costo zero, bisogna acquisire le competenze e conoscere le strategie per avere successo in questo settore”.

