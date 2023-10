Ricordo di San Francesco patrono d’Italia in Piazza Risorgimento a Milano

Il 4 ottobre festa per San Francesco patrono d’Italia e Piazza Risorgimento e tutto ilquartiere milanese ha invitato la città ad una festa con un tema: il dono.Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Municipio 3 ealla presenza dell’assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di MilanoPierfrancesco Maran, del Questore di Milano, Dr. Giuseppe Petronzi e del Prefettodi Milano, dr. Renato Saccone.La piazza è diventata teatro di incontri, letture, musica, mostre con foto storiche di Milano, visite guidate e attorno alle vie i negozianti hanno offerto doni e occasioni perstare insieme.«La festa è anche l’occasione per avviare il restauro della statua e del monumentodedicato a Francesco d’Assisi, ha anticipato Finazzer Flory, che dichiara: donaresignifica desiderare relazioni per una Milano da custodire con la cultura. A partiredalla nostra identità storica serve un movimento dal basso verso le braccia aperte.Scendere in piazza non per protestare ma per progettare armati di poesia».Il 4 ottobre era anche la giornata mondiale degli animali che sono stati i benvenuti accompagnati.Dalle ore 8.00 alle ore 24.00, in fasce orarie, gli esercenti hanno offerto un dono.Gli spettacoli si sono svolti dalle ore 19.00 alle ore 20.30 in Piazza Risorgimento -Monumento di San Francesco.Dopo i saluti istituzionali c’è stata la lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature e del canto XI del Paradiso della Divina Commedia con accompagnamentomusicale all’arpa con Luisa Prandina. Il Gruppo vocale Karakorum e le canzonimilanesi alla chitarra con Maurizio Perego.Si è ringraziato per la collaborazione il Comune di Milano, i Frati Cappuccini inOpera San Francesco, l’associazione Commercianti di zona.Sogno una città – conclude Finazzer Flory ,in cui la cultura sia al governo, capace di porre al centro la persona con le sue relazioni a partire da un’offerta di istruzioneed educazione lungo una via segnata da legalità e libertà artistica. Dante ci haindicato una strada: ci si arricchisce se non si vaneggia.

Servizio fotografico Nick Zonna