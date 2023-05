Roma senza prefetto da mesi. Il Cdm annuncia ma poi rinvia la nomina

Roma, ancora nessun prefetto: il Cdm prima annuncia la nomina, poi rinvia

Roma è senza prefetto da ormai ben 57 giorni: anche la speranza riposta nel Consiglio dei ministri di ieri sera, infatti, è sfumata in nulla di fatto. La questione della successione di Bruno Frattasi non è stata affrontata, ed è stata rinviata alla settimana prossima.

La situazione, però, è in stallo dal 9 marzo scorso, quando quando lo stesso Frattasi ha lasciato Palazzo Valentini, sostituito in via provvisoria dal vicario Raffaela Moscarella, al quale ieri è andato il plauso di Piantedosi per come sta gestendo un momento non semplice. Nel frattempo secondo alcune indiscrezioni da ieri, riporta Repubblica, in cima all’elenco dei papabili per diventare prefetto della Capitale è tornato l’attuale capo della polizia Lamberto Giannini, al quale sarebbero assegnati poteri speciali ed esecutivi per il prossimo Giubileo 2025 in modo da compensare quello che è inevitabilmente un declassamento.

In lizza ci sarebbero tuttavia anche Maria Teresa Cucinotta, attuale massimo rappresentante dello Stato a Palermo, e con lei in prima fila ci sarebbero sempre il prefetto di Napoli Claudio Palomba, insieme con Claudio Sgaraglia, responsabile degli Affari interni e istituzionali del Viminale, e con il vice capo della polizia Vittorio Rizzi. Con loro anche Laura Lega, capo dipartimento nazionale dei vigili del fuoco.