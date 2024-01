Acca Larentia, la Procura apre un'inchiesta: indagati dieci neofascisti

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. Sono oltre dieci gli indagati, nei cui confronti si procede per l’ipotesi di apologia del fascismo.

La procura di Roma ha avviato, dopo le informative arrivate dalle forze dell’ordine, un’inchiesta in relazione ai saluti romani di domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larenzia nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa. Nel fascicolo, che vede oltre dieci indagati, si procede per l’ipotesi di apologia del fascismo. Gli investigatori, che hanno esaminato i filmati, hanno identificato un centinaio di partecipanti alla commemorazione.