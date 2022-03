Acqua bene comune, Acea prova a risarcire Rieti per la concessione a Roma

Giornata internazionale dell'acqua: Acea premia e ringrazia la sorgente di Rieti, che rifornisce anche Roma, con la creazione di percorsi turistici e un'iniziativa nella città sabina.

Acea, primo operatore idrico in Italia, con oltre nove milioni di abitanti serviti tra Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania, aderisce alla 30esima giornata mondiale dell’acqua (in calendario il 22 marzo) con numerose iniziative nei territori in cui l’azienda opera e con una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale sull’uso consapevole dell’acqua e sulla tutela della risorsa idrica.

Martedì 22 marzo Acea organizza a Rieti un incontro dal titolo 'Itinerari turistici alla scoperta delle acque d’Italia', concepito per coniugare aspetti scientifici, economici e culturali intorno al tema dell’acqua.

La sorgente Peschiera-Le Capore che dà l'acqua a Roma

Per la realizzazione di questa iniziativa, Acea, in collaborazione con il 'Gruppo di Ricerca Interuniversitario GecoAgri LandItaly' e la Diocesi di Rieti e con Acea Ato 2, ha scelto la città sabina nel cui territorio si trova una delle sorgenti più grandi d’Europa, il Peschiera-Le Capore, fonte primaria dell’approvvigionamento idrico di Roma, dei comuni dell’area metropolitana, del reatino e della bassa Sabina.

Museo multimediale dell'acqua

Proprio a Rieti e nel reatino, Acea ha creato alcuni percorsi turistici collegati da 10 totem interattivi che costituiscono una sorta di museo diffuso multimediale in cui si racconta il mondo dell’acqua in modo innovativo.

Gli investimenti di Acea

Nel piano industriale e per quanto riguarda il business idrico Acea ha previsto, entro il 2024, 2,2 miliardi di euro di investimenti, quasi la metà del totale previsto dal piano, pari a 4,7 miliardi di euro. Di questi, 168 milioni sono dedicati esclusivamente a progetti di innovazione per l’area idrica e riguardano soprattutto le infrastrutture e la gestione della rete.