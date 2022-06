Albino Ruberti: ha voglia di cambiare, ma serve pazienza e umiltà. È scritto

Un’incredibile voglia di cambiamento! Con queste poche parole potrei riassumere il messaggio dato dalle mie carte, che ho aperto per Albino Ruberti capo di gabinetto del sindaco Gualtieri.

A lui l’abilità manageriale certo non manca, ma ultimamente, quello che sembra chiedergli la vita, non è più semplicemente di utilizzarla ma di tornare quasi a dimostrarla come se fosse stato posto, di fronte a lui, un nuovo banco di prova che richiede, per essere superato, l’esercizio della professionalità ma anche della pazienza e dell’umiltà. Lui vuole cambiare, ma è come se l’Universo gli rispondesse: “bene ti lascio cambiare a patto che tu mi dimostri che sei pronto a cambiare”. Strani patti pone il destino! Ruberti sicuramente capirà cosa le carte stanno dicendo io, che sono solo un tramite, posso solo aggiungere, che da quello che vedo nella stesa, questo per lui è un tempo di cambiamento radicale.

La voglia di sperimentare

Albino Ruberti appartiene al segno dei Pesci perché è nato il 25 febbraio 1968 e, sempre secondo ciò che mi dicono le carte, lui riesce a esprimere il meglio nel suo lavoro quando si sente veramente coinvolto, o meglio innamorato, di ciò che sta facendo. Per lui ogni riconoscimento, ogni gratificazione, valgono più di ogni altra cosa e sono il vero motore della sua attività professionale. Ora, il lavoro al Comune di Roma sta andando, anzi sta andando bene, però c’è qualcosa che spinge Ruberti ad andare oltre, c’è la voglia di sperimentare qualcosa di diverso di una crescita che suggelli, ancora una volta, il valore delle sue capacità. Per perseguire questo desiderio, le carte raccomandano di non perdere mai la concentrazione su questa spinta che, giorno dopo giorno, sta diventando un vero e proprio bisogno, perché anche la più piccola occasione può diventare il trampolino per raggiungere quello di cui ora sente la mancanza.

L'esigenza di ritrovare la famiglia

Non immaginavo di trovare tanto subbuglio, nelle carte di Albino Ruberti, perché a vederlo nel suo ruolo istituzionale sembrerebbe tranquillo nello svolgimento della sua professione e invece spinte esterne ce ne sono molte intorno a lui, non ultima anche quella che gli viene dal contesto familiare (non mi riferisco certo alle marachelle dei figli) ma a tutta una situazione che, quasi con forza, lo obbliga a prendersi una cura diversa delle vicende della casa. Scelte che ormai non si possono più procrastinare ma anche criticità che ormai sono giunte al capolinea e che hanno bisogno di una soluzione ora, subito. Insomma anche qui, se da una parte è ormai tempo di sistemare le cose che sono rimaste in sospeso da troppo tempo, dall’altra c’è l’esigenza di ritrovare un po’ la famiglia, magari anche solo nella semplicità degli affetti vissuti.

Le carte suggeriscono di aprirsi a nuove conoscenze

Le carte lasciano ancora un suggerimento: bisogna aprirsi a nuove conoscenze perché la chiave della rinascita, che sta rincorrendo, la troverà proprio nelle persone nuove che si aggiungeranno alle amicizie già in essere. Serve pertanto uno sforzo, nonostante la stanchezza accumulata, per ributtarsi tra la gente cercando di avviare contatti nuovi. Attenzione però è bene non etichettarli, in quattro e quattro otto, tra i buoni o tra i cattivi ma servirà l’esercizio della pazienza per scoprire fino in fondo cosa potrebbero regalare, di diverso, ognuno di loro.

Ig: Beatrice241cartomante - cartomantebeatrice@gmail.com