Pratelli: scuola e lavoro, vuole cambiamenti epocali. È tempo di conquista

Tutti a scuola con l’assessore Pratelli. Basta Dad e, per i più piccoli, la scuola diventa una seconda casa che rimane aperta finché i genitori lavorano. Queste i propositi di Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro della giunta Gualtieri.

Le carte aggiungono che anche la determinazione non le manca ma, si sa tra il dire e il fare, purtroppo, c’è sempre di mezzo il mare. Infatti, la stesa inizia con un consiglio: non si deve guardare indietro, perché il passato incombe, ma occorre avanzare senza mai perdere di vista i nuovi obiettivi. Le occasioni che le verranno incontro, assessore, sono tante e alcune anche fortunate ma, per raggiungere i risultati non bisogna prendere abbagli ma lavorare giorno dopo giorno e non demordere mai. Sono le grandi idee a condurla nel cammino verso gli obiettivi apparentemente più semplici ma è solo l’ostinazione e il crederci fino in fondo che la porterà alla concretizzazione e verso quei cambiamenti epocali che sta elaborando.

Il tempo della conquista

Cerchiamo però di capire meglio cosa vogliono dire le carte a Claudia Pratelli che appartiene per nascita al segno dell’Aquario (26/01/1981). La sequenza di carte mi parla di una situazione che va sempre più verso la stabilizzazione di quanto ha già conquistato e, nello stesso tempo, verso il raggiungimento di mete nuove, anche molto ambiziose. Perché diciamoci la verità, assessore Pratelli per ora, anzi negli ultimi anni, la strada da lei percorsa è stata in salita e solo grazie al fatto che ci sono stati momenti quasi inaspettati per riprendere fiato, il tutto è stato seppur molto faticoso, sopportabile. Ecco, è proprio questo che ora sta cambiando tanto che avrà la sensazione che finalmente è giunto il tempo della conquista e, nonostante qualche ostacolo che resta un po’ una costante nella sua vita, finalmente si procede a vele spiegate.

Una casa nei suoi pensieri

Oltre all’impegno professionale, le mie Napoletane mi parlano poi della sua attenzione, in questo periodo, alla casa, sia quella di residenza o comunque una casa di suo interesse. La vende, l’acquista o la ristruttura poco importa certo è che questo occupa parte dei suoi pensieri, in questo tempo. Un periodo che, per quel che vedo nella stesa, è comunque caratterizzato da una sorta di trasformazione che sta cambiando, volente o nolente, la sua persona regalandole anche l’audacia di realizzare un suo sogno nel cassetto.

Attenzione a essere "intollerante"

Altro cambiamento che riesco a vedere è questo nuovo tocco di gioia che colora i suoi pensieri e che le darà la possibilità di rituffarsi a coltivare, con nuovo entusiasmo, le sue relazioni personali magari dopo aver trovato il coraggio di “potare” qualche presenza che aveva veramente perso di significato nel suo quotidiano. Attenzione però, perché le carte le lasciano un avvertimento, carissima assessore Petrelli, in questa sua scelta di diventare “intollerante” verso le persone che non le sono proprio di completo gradimento cerchi di non creare frizioni con il suo staff lavorativo. È bene mantenere dei rapporti tranquilli con chi la circonda per rimanere completamente concentrata su tutto quello che di bello sta accadendo nella sua vita e che in breve la porterà a trovare definitivamente il suo posto nel mondo.

Ig: Beatrice241cartomante - cartomantebeatrice@gmail.com