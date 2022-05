Veloccia: non crede nei miracoli, per lui parleranno i fatti. È tempo di agire

Un inizio mandato un po’ in sordina per Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica nella giunta Gualtieri, ora però inizieranno ad arrivare i suoi primi risultati. D’altro canto gli obiettivi che si è posto sono tutt’altro che facili: scheletri di cemento da riqualificare, stadio della Roma da costruire ma anche le Vele di Calatrava da riqualificare così come l’ex Fiera di Roma sulla Colombo, la Roma-Lido e le sponde del Tevere.

Obiettivi importanti e Veloccia che è un ingegnere non si perde in parole inutili nel raccontare difficoltà e criticità, lui lascia piuttosto ai fatti il compito di narrare i risultati. Roma avrebbe bisogno di miracoli ma, come spiegano le mie carte, lui non cede alla tentazione di proclamarli perché, per carattere e per stile, ama lavorare nell’ordinario impegnandosi per trasformarlo, passo dopo passo, in straordinario. Inoltre, in questo periodo è pronto a dare una svolta sia alla sua vita lavorativa che ai ritmi e agli eventi del suo quotidiano.

Consigliata un'estate in totale serenità

Sagittario, astrologicamente parlando (2/12/77) Maurzio Veloccia quando ha iniziato l’avventura dell’assessorato all’Urbanistica, raccontano sempre le mie Napoletane, ha sentito, all’inizio, il sangue gelarsi nelle sue vene per la situazione delicatissima che caratterizza questo comparto della Capitale, ma poi la sua determinazione e il suo procedere nel lavoro guardando fisso solo all’obiettivo da raggiungere gli ha fatto prendere il timone con decisione. Ora è arrivato il tempo, per lui, di agire perché poi non è escluso che dei primi nodi arriveranno al pettine e rallenteranno un po’ il suo lavoro. Inoltre vedo che verranno messe in atto contro di lui delle azioni destabilizzanti. Forse non saranno mantenute delle promesse economiche e in autunno potrebbe così trovarsi a fronteggiare un vero e proprio ammanco di cassa per continuare i suoi lavori. Le carte consigliano, a questo proposito, un’estate vissuta il più possibile in serenità e tranquillità magari scegliendo l’avventura di un viaggio che potrebbe riallineare la sua mente con il suo spirito.

Alti e bassi, ma il lavoro sarà fonte di soddisfazione

Le mie Napoletane però continuano affermando che nonostante gli alti e bassi, il lavoro sarà comunque fonte di soddisfazioni e appagamento a condizione però che Veloccia sia disposto, e predisposto, a vincere ogni giorno in una nuova sfida rimanendo sempre aperto anche agli eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi durante il percorso. Non deve mai dimenticare che gli eventuali spostamenti di rotta che possono capitare, non sempre sono criticità perché spesso, se ben gestiti, diventano opportunità. Le carte dicono ancora, anzi raccomandano, di coltivare sempre l’ottimismo per prendere tutto con entusiasmo senza lasciarsi mai rabbuiare dalla delusione.

Tempo di passare da professionista a mega manager

È tempo, caro Maurizio Veloccia di guardare al futuro con i piedi per terra senza continuare a raccontarsi sogni pindarici. A questo punto sono andata a cercar di capire perché le carte continuano a porre l’accento sull’esser pronto al nuovo, o meglio a ciò che capita per caso e può apparire inizialmente come una criticità. Le Napoletane mi hanno quindi risposto che Maurizio Veloccia viene da un periodo contraddistinto da prove. Ora ha veramente voglia di invertire questo trend, ha voglia di dimostrare fino in fondo chi è, conquistando tutto il conquistabile che gli passa sotto mano. È tempo, secondo lui, di fare il grande passo per passare da professionista realizzato a mega manager.

