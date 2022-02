Allarme siccità anche a Roma. Protezione Civile: "Emergenza acqua"

Allarme siccità: considerato il trend negativo delle precipitazioni registrate negli ultimi mesi anche il Tevere a Roma è in crisi gravissima di risorsa. A lanciare l'allarme la Protezione Civile nel corso di un webinar svolto nella capitale.

E' la siccità il tema dell'incontro odierno "Sapiens Tecnologici" coordinati da Mario Tozzi e svoltosi presso la sala Giuseppe Zamberletti della Protezione civile a Roma. Un webinar nato in seguito ad Earth Technology Expo tenutasi lo scorso ottobre a Firenze.

A rischio inaridimento molti suoli italiani

Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, con i massimi esperti di clima, acque, agricoltura e tecnologie, hanno lanciato l'allarme sul trend negativo (probabilmente peggiore del 2016-2017) delle precipitazioni degli ultimi mesi. Dal Po al distretto del Tevere, già oggi in crisi gravissima di risorsa e con il nostro Sud e le isole dove l'aumento di aree in aridità è ormai costante come lo stato di severità idrica.L'Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica, su dati CNR, proietta rischio di inaridimento sulla maggior parte dei suoli italiani.

Le soluzioni previste

Fabrizio Curcio capo Dipartimento della Protezione Civile ha spinto affinchè si implementino i sistemi di approvvigionamento idrico basandosi su una combinazione di interventi infrastrutturali nel medio/lungo termine (riduzione delle perdite di rete, efficientamento degli impianti, aumento delle interconnessioni, costruzione di nuove infrastrutture, piccoli invasi - vedi mappa invasi).Nel webinar si sono mostrate le soluzioni possibili, che poi saranno approfondite all'Earth Technology Expo a Firenze dal 5 all'8 ottobre con l'area "Agricoltura 4.0" o "di precisione": sistemi di tecnologia avanzata che permettano di sapere quando e come irrigare calcolando volumi d'acqua senza troppi sprechi, come sensori meteo-climatici o osservazioni da satelliti in orbita.