Ama, ora indaga l'Antitrust. Aut aut a Gualtieri: "Il dossier entro 30 giorni"

"Trenta giorni per trasmettere un dossier con gli effettivi miglioramenti dell'Ama ed ottenere il via libera al piano industriale". Un diktat al sindaco Gualtieri che arriva direttamente dall'Antitrust. Un aut aut che rischia di far saltare l'intero sistema - già molto precario di suo - dei rrifiuti di Roma.

Un faro importante, quello puntato dall'Autority, che sta preoccupando non poco il Campidoglio.

Gualtieri bacchettato

A bacchettare il Comune di Roma è direttamente l'Agcm (Autorità garante delle concorrenza e del mercato) nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito. Il sindaco Gualtieri è chiamato a rendicontare dei passi avanti fatti da Ama nell'applicazione del Piano industriale approvato nel 2021. Nella relazione di ricognizione effettuata dal Campidoglio sull'andamento dei servizi pubblici locali (prevista per legge) mancano infatti "puntuali informazioni sull'effettiva realizzazione di quanto previsto nel piano". Informazioni ritenute dall'Autorità "essenziali per dare conto della situazione gestionale del servizio e giustificare, a oggi, il mantenimento dell'affidamento alla società in house".

Brividi in Ama

Qualora la relazione del Comune non convicesse i tecnici dell' Antitrust si profilerebbe l'incubo di una messa a bando del servizio che tradotto significa possibili privatizzazioni del servizio. Ogni municipio dovrebbe bandire gare ad hoc che metterebbero in difficoltà sia la raccolta dei rifiuti, che lo spazzamento. Senza pensare alle ricadute occupazioni qualora ci fossero lotti persi dalla municipalizzata. Certo, al momento questo sarebbe lo scenario più catastrofico ma è uno dei possibili risvolti di un servizio che continua a non brillare nonostante i continui cambi al vertice e gli investimenti fatti.

I dati del monitoraggio in house

A turbare i sonni e i sogni di Gualtieri c'è il rapporto in house sulla qualità dei servizi. L''Autorità nel bollettino cita i rilievi effettuati dall'agenzia comunale Acos e secondo i quali "nessun miglioramento è stato registrato nel 2023 in termini di voto medio sulla qualità percepita dei servizi di pulizia stradale (4,6) e raccolta dei rifiuti (5,2). Del resto - si legge nel bollettino - il servizio di gestione dei rifiuti, come testimonia la stessa Acos, è stato da sempre caratterizzato da valutazioni fortemente negative, sotto la sufficienza dal 2009".

I trenta giorni

Il countdown per trovare formule e dati credibili per raccontare il servizio svolto da Ama è già iniziato e il lavoro è duro anche in virtù del fatto che senza gli impianti è difficile implementare e migliorare qualsivoglia servizio. Ora la palla passa ai tecnici.