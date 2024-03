Elena Santarelli fa svuotare i cassonetti sotto casa a colpi di video social

Basta un video social di Elena Santarelli per far svuotare i cassonetti a Roma, in zona Ponte Milvio. Potere dei social, influenza dei vip sul Campidoglio sempre attento ai social dei personaggi che puntalmente attaccano la banda Gualtieri sui temi del decoro, della sicurezza, della pulizia della città e sul commercio.

La lista è lunga: da Alessandro Gassmann a Rocco Casalino, passando per la Santarelli e Anna Foglietta: i volti noti di Roma sono sempre contro l'amministrazione. E come dar loro torto? La città è una sorta di pattumiera, i rifiuti sono ovunque, gli ambulanti abusivi dilagano, quelli regolari vengono messi al bando. Insomma, una città davvero curiosa quella targata Gualtieri.

Il video prima

Si parte con il primo video della bellissima Elena Santarelli: passando vicino ai cassonetti sotto casa vede il marasma. Rifiuti ovunque, cestoni nascosti dai sacchetti. Segno evidente di un mancato, o di più mancati pasaggi, di ritro da parte dell'Ama. Scatta il post su TikTok con tanto di no comment nella didascalia.

Il video dopo

Come per magia dopo il video social della Santarelli, e parliamo di pochissimo tempo dopo, arrivano le squadre d'emergenza dell'Ama: cassonetti svuotati e qualche sacchetto ancora a terra. Sicuramente non la perfezione ma meglio di prima. La showgirl chiama suo figlio vicino per evitare una caduta tra la monnezza che non è il massimo e riposta il video del dopo intervento. Un'attenzione maniacale per i social, quella di Gualtieri & Co., che rasenta l'ossessione. Pare, ma non abbiamo trovato ancora conferme, che ci sia addirittura un addetto che monitora i social per trovare le macagne in città. Se fosse usato come spunto per migliorarsi sarebbe una lode, purtroppo le segnalazioni prese in considerazione sono solo quelle con tanti follower: influencer, attori, cantanti. Tutto il resto è noia.