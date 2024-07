As Roma, bufera per la tuta: rimossa dal mercato. Sospeso il dirigente Adidas

Lo avevamo annunciato ed è successo: l'Adidas ha tolto dal mercato la tuta dell'As Roma con i colori della Lazio. Così il club giallorosso ha deciso immediatamente di ritirare la tuta dal mercato per venire incontro alle richieste dei romanisti.

La felpa, ultima uscita della linea 23-24, è stata tolta dal mercatosotto precisa indicazione della proprietà che ritiene che non possa essere commesso un errore così grave nei confronti dei giallorossi.

Via il dirigente

Non solo, dopo l'ira dei Friedkin il dirigente Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer è stato sospeso. Il responsabile, tre le altre cose, del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25 è stato sospeso dalle sue funzioni e la Roma ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Ira dei Friedkin

I Friedkin una volta aver appreso la notizia hanno immediatamente ordinato il ritiro della felpa. I proprietari del club hanno sempre detto di essere custodi della Roma, dei suoi valori - e in questo caso, dei suoi colori - che sono dei tifosi. La società si riserva qualsiasi decisione, ivi inclusa l’assunzione di provvedimenti relativi alle condotte improprie a lui contestate.

Mai una cosa simile

In tanti anni non si era mai vista a Roma una situazione simile. Tra tutti i colori dell'arcobaleno l'Adidas ha scelto di unire alla Roma i due colori che non adrebbero mai dovuti neanche pensare: il bianco e il celeste. La Roma non si discute ma si ama, ma la Lazio per un romanista si odia e basta. Sempre sportivamente eh.