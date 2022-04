Barbara Funari è in altalena: mai pensare con la pancia. Le carte consigliano

Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali e alla Salute della giunta Gualtieri, è tempo che trovi un “centro di gravità permanente”, perché le sue incertezze e i suoi umori altalenanti non sono certo quello che serve, in questo momento, a Roma.

Le carte suggeriscono all’assessore Funari di lasciar andare le cose che, secondo lei, non vanno per il verso giusto perché puntare il dito su tutto spesso produce un fermo nella propria vita e in quella di chi la circonda, in particolare nel settore lavorativo. La sua esperienza l’ha sempre portata ad essere attenta alle problematiche dei più deboli ma, in quest’ultimo periodo, la sua empatia l’ha resa ultrasensibile alle sofferenze e alla solitudine che sono dilagate nella Capitale dopo la pandemia, ma per svolgere un’azione decisa bisogna pensare e agire con la testa e mai e poi mai con la pancia.

Un cancro segnato da un eccesso di nervosismo

Barbara Funari appartiene al segno del Cancro perché è nata il 4 luglio 1975 e, nella stesa che ho aperto per lei, si evidenzia oltre a quanto ho già detto, molto nervosismo nel suo settore del lavoro, settore che in questo momento ha un posto preponderante nella sua vita. E’ come se con la sua testa non staccasse mai, insaziabile e nello stesso tempo instancabile di conoscere sempre di più, le problematiche e le solitudini di una Roma che attende risposte concrete e rapide. A volte però si stanca al punto di perdere la forza per andare avanti e questo avviene in particolare quando si sente sola sulle barricate. In quei momenti ha una sola grande voglia: mandare all’aria tutto e tutti per ricominciare daccapo, ma alle sue condizioni. Poi, si calma, capisce che non si può, e si rassegna a continuare come le è dato procedere.

Anche il denaro è una sorta di freno per lei perché, da quello che vedo nelle carte, c’è una certa delusione per quei soldi che pensava di poter gestire ma che in realtà non sono ancora veramente disponibili. Di fronte a certe situazioni le carte consigliano però di non rimuginare e perdere tempo dietro pensieri negativi. E’ meglio agire perché alla fine saranno giudicati i fatti e non le circostanze.

Le carte consigliano di essere aperti al cambiamento

Quindi le carte consigliano di essere più aperta al cambiamento e a una visione, della sua azione professionale, diversa. Un tale processo la porterà ad acquisire una maggiore fiducia nella sua capacità d’azione, maturando così una sorta di coraggio diverso, da quello che sa già di avere, che le permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati senza pensare di arrendersi, neanche per un attimo, di fronte alle difficoltà. Comunque, pur se continuo a menzionare le difficoltà, questo non significa che quello che l’assessore Funari sta vivendo sia un periodo pieno solo di difficoltà perché ciò che vedo è che, nonostante gli ostacoli che sta incontrando sul suo cammino, professionalmente parlando, questo sarà un anno molto importante.

Ci sono stati cambiamenti decisivi nella sua vita lavorativa e trambusti anche nella sua vita personale, ma nonostante ciò il suo atteggiamento rispetto all’occasione lavorativa che le è stata data è quello di voler imparare, cogliendo e facendo sue tutte le sfumature di un impegno così importante.

