Bellezza e patrimonio, Roma si riscopre con le giornate Fai: svelati i luoghi

Dagli studi Rai di via Asiago, fino alle Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, il complesso monumentale di San Cosimato, Palazzo Firenze e il Teatro dell'Opera. Arrivano a Roma le giornate Fai d'autunno, sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Con l'apertura straordinaria di oltre 700 luoghi inaccessibili e poco valorizzati in 350 città in tutta Italia, le giornate Fai d'autunno sbarcano anche a Roma con la possibilità di visitare gli ambienti da riscoprire e da reintegrare nel patrimonio culturale e paesaggistico nazionale e della Capitale.

Le visite nel fine settimana 15-16 ottobre: i luoghi della Capitale

Sono stati presentati in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, i luoghi della Capitale coinvolti nell'iniziativa della Fondazione per l'ambiente italiano: le aperture straordinarie daranno la possibilità di visitare le Corsie Sistine nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia e la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, mentre sarà riservata ai soli soci della Fondazione, l'apertura degli studi Rai di via Asago e quella del complesso monumentale di San Cosimato. E ancora: Palazzo Firenze già sede dell'Unesco e della Società italiana Dante Alighieri e il Teatro dell'Opera.

Le aperture nel Lazio

Saranno inoltre visitabili nel Lazio: il Forte Michelangelo a Civitavecchia, il parco Villa Gregoriana a Tivoli, i borghi Rocchette e Rocchettine, il borgo e il santuario di Greccio a Rieti e le chiese di San Giovanni Battista, di San Francesco e l'abbazia di San Domenico a Sora. E ancora, nella provincia di Latina: il castello Baronale, la chiesa di San Martino, il quartiere ebraico Giudecca con il museo del medioevo ebraico a Fondi, la cattedrale di Santa Maria, la chiesa di Santa Parasceve, il monastero delle Clarisse di Santa Chiara, la chiesa della Sacra Famiglia e quella di Sant'Anna a Sezze. Sempre a Sezze, le visite continuano con Palazzo Tiriletti, il romitorio di Santa Lucia, Palazzo Boffi e la chiesa di San Lorenzo.

Gualtieri, “Questi luoghi prenderanno vita nel nostro patrimonio”

"Si tratta di un evento in sintonia con la nostra idea di cittadinanza. Roma deve sempre tenere presente questi elementi di fruibilità del nostro passato e del nostro presente che spesso non valorizziamo pienamente. Grazie a questa collaborazione questi luoghi vengono integrati nella vita del nostro patrimonio. È un grande piacere avere qui la presentazione delle meravigliose Giornate Fai d'autunno – continua il sindaco -. Siamo contenti di essere parte in questa straordinaria giornata di partecipazione e condivisione straordinaria di bellezza del nostro patrimonio. Sono sicuro che queste giornate – conclude - avranno uno straordinario successo in tutta Italia. Siamo felici di essere in questa mappa per fare del patrimonio e della cultura parte integrante per lo sviluppo di un paese migliore"., così Roberto Gualtieri alla presentazione delle giornate Fai in Campidoglio.