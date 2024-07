Caldo africano, sui mezzi pubblici come nel Sahara: 39 gradi e umidità alle stelle

In questi giorni Roma è prigioniera del caldo africano. E questa morsa non risparmia i mezzi pubblici che si sono trasformati in forni viaggianti. Su metro, bus e tram le temperature diventano proibitive, superando i 39 gradi e un tasso di umidità che porta a percepire quasi cinquanta gradi.

A condurre i rilevamenti ci ha pensato lo staff di TUTraP-Aps, l'Associazione di Promozione Sociale Tutela Utenti Trasporto Pubblico, con misurazioni degne di una stazione meteo.

La rilevazione

"Come programmato - fanno sapere dallo staff dell'Associaizone - nella settimana tra il 15 luglio 2024 e il 21 luglio 2024 è stata condotta da parte di TUTraP-APS l’attività di rilevazione di temperatura e umidità a bordo dei mezzi pubblici in servizio a Roma per stabilire il livello di comfort degli Utenti.

Dove è stata condotta

Sono stati sottoposte a rilevazione 48 vetture dei quattro gestori (ATAC, Roma TPL, Autolinee Troiani, Autoservizi Riccitelli); 6 tram, 1 treno della ferrovia Roma Centocelle e 13 treni delle tre metropolitane gestite da ATAC; nonché 5 treni della tratta Flaminio-Montebello e 2 della tratta Metromare della gestione Cotral. Complessivamente sono stati monitorati 75 mezzi pubblici in servizio su Roma. Temperture che sfiorano i 39 gradi, con un tasso di umidità del 30%.

Occhio a bambini e anziani

"I primi dati del Report - si legge nel sito dell'associazione - dimostrano che in pochissimi casi si è riscontrato sui mezzi pubblici il comfort ideale per i soggetti fragili soprattutto nella fascia oraria tra le 12:00 e le 16:00. Per quanto tra le 06:00 e le 09:00 nonché tra le 18:00 e le 21:00 si sia talora ritrovato un livello di comfort sufficiente, si deve prudenzialmente suggerire ai soggetti più fragili di evitare l’utilizzo dei mezzi pubblici in servizio a Roma Capitale in qualsiasi fascia oraria".