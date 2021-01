Campidoglio, fuoco amico sul bilancio. E il M5S può perdere altri pezzi

Critiche da alcuni consiglieri capitolini M5s al testo dell'ultimo bilancio di previsione della consiliatura, in discussione da oggi in Aula. Le dispute interne alla maggioranza pentastellata in Campidoglio si trascinano da oltre un anno e ora il gruppo potrebbe perdere altri pezzi.

"Chiedo elementi per smentire i tagli al sociale, altrimenti è bilancio senza visione e senza cuore", incalza la consigliera M5s Agnese Catini. Mentre Simona Ficcardi annuncia che sta valutando se "uscire da questo gruppo" e dunque "sospendermi dal M5s nazionale se questo bilancio resterà così". Per la Ficcardi, da tempo tra i grillini più critici, "se la proposta resta così com'è non è allineata agli obiettivi che si era fissato il gruppo di maggioranza. I fallimenti vanno riconosciuti, non posso non riconoscere il fallimento del programma".

A tentare di gettare acqua sul fuoco Roberto De Palma, che ricorda: "Votando l'ultimo bilancio lo dovremmo interpretare in maniera più ampia. Quale è il bilancio di questa consiliatura? Le opposizioni sono accecate da interessi politici, sicuramente non va tutto bene, ma nel suo complesso è questo disastro?".